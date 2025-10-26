Войната в Украйна:

Бивш министър: Тръмп свали кадифените ръкавици и надяна тези на Рейгън

26 октомври 2025, 17:44 часа 542 прочитания 0 коментара
"Това, че президентът Тръмп свали кадифените ръкавици и надяна ръкавиците на президента Рейгън, е добра новина. Това е добър знак",  каза бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски в предаването "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия. Според него тези санкици срещу "Лукойл" и "Роснефт" са края на конфликта. Той определи като цунами в Черноморския регион събитието, в което Тръмп каза на Ердоган да не купува руски петрол.

"Онзи ден дойде бомбата, когато Америка наложи санкции в "Лукойл" и "Роснефт". Това слага край на една епоха - слага край на всичко, което се е случило от Ялта през Малта до днес", добави още Севлиевски. 

Той прогнозира, че най-вероятно говорим за края на българската политическа система по начина, по който я познаваме. "За отделните българи това е хубаво, защото мирише на мир в Украйна. Голямата заплаха за обикновените българи, за мама, баба, леля, за Троян, Каспичан и Силистра, е войната в Украйна. Колкото час по-скоро свърши войната в Украйна, толкова по-добре за българите и всички в Европа", добави още Севлиевски.

Според него обаче пряката война едва ли ще дойде до България, но ако българите заедно с европейците не помогнем на украинците да се опазят, войната може да се случи. ОЩЕ: Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"

"Лукойл" и ДАНС

Според него България е готова за санкциите на САЩ срещу "Лукойл", защото този път не е сама в тази криза, а заедно с ЕС и НАТО. 

Севлиевски коментира и законопроекта, с който се реши продажба на "Лукойл" да става след решение на кабинета, но със санкцията на ДАНС.

"От онзи ден насам дебатът в парламента дали ДАНС да гледа тази сделка или не, вече е безсмислен, защото американският ДАНС и американското министерство на финансите на САЩ", каза той. ОЩЕ: Мерц не губи надежда, че ще получи изключение от санкциите за германския бизнес на "Роснефт"

