Войната в Украйна:

Водата си намери пътя, ние си платихме цената в човешки животи

09 октомври 2025, 07:54 часа 190 прочитания 0 коментара
С думите от заглавието водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова описа накратко защо се стигна до бедствието в "Елените". Тя ги изрече в разговор с д-р Радослава Бекова, която се занимава с мониторингови дейности в БАН.

Д-р Бекова беше абсолютно възмутена от изказвания на местните власти в Несебър, че река Дращела (Козлука) била прокарана да върви под земята. На научен език няма такова нещо - водата търси винаги най-прекия път, поясни д-р Бекова.

"Ние нито спазваме, нито контролираме изпълнение на закони", категорична беше тя и попита защо никой не чете доклади за възможни последствия от наводнения, когато се тръгне да се строи. Според нея, в "Елените" трябва да се премахнат всички строежи, които се намират на пътя на река Дращела.

То Фейсбук направи своето разследване, г-н министър

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
цитати Елените река Дращела река Козлука
