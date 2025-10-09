Водата си намери пътя, ние си платихме цената в човешки животи

С думите от заглавието водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова описа накратко защо се стигна до бедствието в "Елените". Тя ги изрече в разговор с д-р Радослава Бекова, която се занимава с мониторингови дейности в БАН.

Още: Factcheck.bg опроверга министър Генов: Река в Елените има, но е застроена с хотели

Д-р Бекова беше абсолютно възмутена от изказвания на местните власти в Несебър, че река Дращела (Козлука) била прокарана да върви под земята. На научен език няма такова нещо - водата търси винаги най-прекия път, поясни д-р Бекова.

"Ние нито спазваме, нито контролираме изпълнение на закони", категорична беше тя и попита защо никой не чете доклади за възможни последствия от наводнения, когато се тръгне да се строи. Според нея, в "Елените" трябва да се премахнат всички строежи, които се намират на пътя на река Дращела.

Още: Нагла лакомия

То Фейсбук направи своето разследване, г-н министър