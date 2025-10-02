Напръскайте овошките с това през есента и следващата година ще забравите за гниенето на плодовете и крастата

Какъв продукт трябва да се използва за третиране на овошките през есента, за да предотвратя гниене на плодовете и краста през следващата година?

Есента е най-подходящото време за подготовка на градината за новия сезон, в това число и за полагане на грижи за овошките. Много градинари пренебрегват есенната обработка на дърветата, но това е погрешен ход, защото именно тя предпазва овощните култури от гъбични инфекции, които се съхраняват в кората, падналите листа, окапалите гниещи плодове и почвата.

Професионалните агрономи имат просто решение: само една процедура през есента може напълно да спре развитието на краста и гниене на плодовете, които отнемат значителна част от реколтата всяка година. Те препоръчват пръскане на овошките през есента. За целта е важно да се използва правилният разтвор. Освен това е важно той да се приложи в подходящия момент според метеорологичните условия.

Най-ефективното средство е бордолезовата течност, класически фунгицид, тестван от десетилетия. Тя е безопасна, ако се използва правилно, унищожава гъбичните спори и дезинфекцира повърхността на кората. Благодарение на медния сулфат в състава, лекарството образува защитен слой, който предотвратява пробуждането на болестите през пролетта.

Алтернатива може да бъде железен сулфат. Той не само се бори с гъбични инфекции, но и допълнително насища дърветата с микроелементи, което ги прави по-силни.

Как правилно да се грижим за градината през есента?

Премахнете падналите листа, клоните и плодовете, останали на земята. Внимателно огледайте кората, отстранете лишеите и пукнатините, където патогените могат да презимуват. Пригответе разтвор от меден или железен сулфат съгласно инструкциите. Обработете короните на дърветата и земята около ствола. Извършвайте процедурата в сухо време, когато температурата не е по-ниска от +5 °C.

Защо е важно да се извършват тези дейности и не трябва да се пренебрегват през есента? През зимата патогените на гъбични заболявания тихо „спят“ под кората и в почвата. Ако не бъдат унищожени през есента, през пролетта те ще се активират и веднага ще започнат да заразяват младите филизи и плодовете. В резултат на това се появяват краста, гниене на плодовете и дори черен крак. Есенната обработка е своеобразен щит, който гарантира здрава градина и щедра реколта следващия сезон. Ако приложите тази проста схема, предлагана от опитните агрономи, дърветата ще бъдат защитени през зимата, а на пролет ще ви се отблагодарят с изобилие от цветове и щедра реколта през лятото.

