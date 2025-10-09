Севернокорейската футболна приказка, която променя света, е прекратена от Еузебио в 8-голов спектакъл

246 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Корейската народно-демократична република, съкратена като КНДР, не може да се похвали с множество футболни успехи. За последно комунистическата държава игра Мондиал през 2010 година, когато отпадна злополучно. Единственото друго появяване на картата на световно първенство, и всъщност първо в историята ѝ, е през емблематичната 1966 година, когато домакинът Англия печели първата си и единствена до момента титла от планетарния форум.

Тогава севернокорейците влизат в ролята на аутсайдери, но осъществяват подвиг, достоен за филм, чийто хепиенд е провален от Еузебио. Нека разгледаме контекста на събитията. Малко повече от десетилетие по-рано Корейската война беше приключила. Това е напрегнат момент в по-широкия контекст на Студената война, в която Северна Корея беше подкрепена от Съветския съюз, а Южна Корея – от Запада. Политическото напрежение около диктатурата в КНДР е все още високо, а британското правителство изведнъж изпада в дипломатическа криза, след като научава за класирането на Северна Корея на Световните финали в страната, пише SKY History.

След като Южна Африка беше дисквалифицирана, а Южна Корея се оттегли поради логистични причини, възпитаниците на Мюнг Ре-Хюн трябваше да излязат в плейофен мач срещу Австралия, за да се класират, който печелят с общ резултат 9–2. И тук настъпва ступор на Острова. КНДР е държава, която Великобритания до този момент смята за нелегитимна, за това Обединеното Кралство първоначално отказва да даде визи на севернокорейците. Правителството смята да пребегне до тази мярка, за да запази дипломатическите си отношения със САЩ и Южна Корея.

ФИФА обаче се намесва и заявява чрез писмо, изпратено до английската футболна асоциация, че ако класирала се държава не бъде допусната до турнира, то Мондиал 1966 ще бъде с друг домакин. Така започва приказката на Северна Корея

В първия си мач страната отстъпва на СССР с 0:3 на „Айърсъм Парк“ в Мидълзбро и по всичко изглежда, че отборът ще бъде боксовата круша в Група 4. Няколко дни по-късно обаче КНДР показва характер и успява да завърши наравно с Чили – 1:1. Последният сблъсък е срещу фаворита Италия. И тогава се случва чудото, което разтърсва международните медии. В 42-рата минута Пак Доо-Ик матира Енрико Албертоси със силен шут за крайното 1:0. КНДР се класира на 2-ро място в Група 4 и продължава към фазата на елиминациите. Първи е отборът на СССР, който е с пълен точков актив.

Време е за 1/4-финал на „Гудисън Парк” срещу Португалия, предвождана от тогавашната световна звезда Еузебио. Двубоят започва повече от сензационно. До 25-ата Северна Корея води с 3:0! И в този момент под светлината на прожекторите се появява нападателят на Бенфика. "Черната пантера", какъвто е прякорът на Еузбио, нанизва 4 попадения до изтичането на 60-ата минута, две от които от дузпа, за да осъществи пълен обрат. Крайното 5:3 е оформено от Жозе Аугусто.

Приказката на КНДР приключва дотук. Все пак подвигът на страната остава в история не само заради футболните достойнства. Победата на тима над Италия ще бъде помнена винаги като една от най-големите сензации, но Мондиал 1966 е един от моментите, в който любимата ни игра показва, че е перфектен способ за дипломация.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от „Дните до Мондиал 2026“: Световният шампион, който няма да бъде запомнен с успехите си, а с грозната провокация срещу един от най-великите играчи