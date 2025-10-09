"Шамар в лицето": Майката на убития Митко от Цалапица за полицая, който осъди МВР

Шамар по лицето. Така майката на убития Димитър Малинов от Цалапица коментира новината, че уволненият полицай заради убийството на сина й, осъди МВР за 7 000 лева. Става дума за бившия началник на "Криминална полиция" в Районното управление в Стамболийски Дамян Капов. Според Административния съд в Пловдив, където е заведено делото срещу МВР дисциплинарното уволнение на Дамян Капов е било незаконосъобразно и е уронило достойнството и доброто му име.

В очакване на справедливост

"Става дума за човека, който отказваше да бъде разбит профила на Митко, каза ни да си търсим хакер. Същият човек ни каза, че близнаците и кокошка не могли да заколят, а Рангел Бизюрев няма как да е виновен, защото имал двупосочен билет за Германия. Очаквахме, че поне ще има виновен за забавеното издирване на Митко, но се оказа, че такъв няма. Синът ми беше седем дни заровен, но виновен няма. Трябваше да има отстранени, а не възстановени на работа. Сами правихме разследване и търсихме Митко. Трима полицаи бяха уволнени по случая, вярвах, че имаме правосъдие, но не е така", каза Атанаска Бакалова в ефира на Нова телевизия.

Бакалова изрази надежда, че на следващото заседание на 6 ноември - втора инстанция на Апелативния съд, Рангел Бизюрев да получи доживотна присъда.

"Установено е, че само той е нанасял ударите по Митко, но той не признава това. Детето ми можеше да бъде спасено, но е било заровено, а съучастниците получиха много лека присъда за участие в умишлено убийство. А Бизюрев получи 15 години на първа инстанция, като убийството не беше определено като жестоко, обжалваме тази присъда", допълни почернената майка.

Битката ѝ за справедливост продължава вече две години, а през това време всички уволнени и отстранени полицаи по случая успяха да осъдят МВР.