Грижи за ягодите през октомври: 3 грешки, които могат да ви оставят без реколта следващата година

Грижата за ягодите през есента е критично важен етап, който определя колко изобилна и здрава ще бъде вашата реколта през следващия сезон. Много градинари, опитвайки се да „помогнат“ на растенията си да се подготвят за зимата, допускат някои фатални грешки. Тези на пръв поглед полезни действия могат да доведат до замръзване на храстите, гниене на корените или значително намаляване на добива.

Излишък на азот и хумус. Най-често срещаната и опасна грешка е използването на азотни торове или прясна органична материя (като хумус) в края на лятото и есента. Азотът стимулира активния растеж на зелената маса (листата), което е категорично противопоказано през този период. Ягодите трябва да се подготвят за зимата, а не за нов растеж.

При излишък на азот листата стават сочни и меки, което ги прави по-уязвими към замръзване и гъбични заболявания. Азотът намалява естествените защитни механизми на растението. До октомври основната задача на храста е да заложи цветни пъпки и да укрепи кореновата система, а азотът само възпрепятства този процес.

Какво би било правилното решение? Можете да продължите да торите само с калий, тъй като той насърчава оттичането на въглехидрати към корените, укрепвайки растението. Ако обаче температурата падне под +3-+4 °C, всяко торене става безполезно.

Третиране с фунгицид в студеното. Втората често срещана грешка е прилагането на меден или железен сулфат в края на есента. Въпреки че тези продукти са ефективни срещу гъбични заболявания (като кафяви петна), употребата им при ниски температури е неефективна и понякога опасна.

Твърде ранно покриване. Желанието на градинарите да предпазят ягодите от замръзване възможно най-рано може да доведе до точно обратния резултат - гниене на храстите.

Ягодите се нуждаят от период на постепенен преход към зимен режим. Ако ги покриете твърде рано, почвата остава влажна и при влажни условия под заслона съществува риск от кореново и "сърцевидно" гниене. Заслонът само забавя охлаждането, а не затопля. Ето защо е изключително важно заслонът да бъде поставен навреме.

Правилното решение е ягодите да се покриват само когато средната дневна температура падне до -2--6 °C и продължи 5–7 дни. Избягвайте материали, които абсорбират вода (слама, дървени стърготини), тъй като те стават тежки след размразяване и могат да причинят гниене. Най-добре е да се използват смърчови клони (които не абсорбират влага) или агрофибър. Ако сортът е адаптиран и се очаква снежна зима, естествената снежна покривка често е най-добрата защита.

