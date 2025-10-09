Важни са всички - от медика до последния санитар: Здравният министър не се извини на младите лекари

"Аз бих казал, че в ежедневната дейност на хората, които се занимават със здравеопазване няма маловажни дейности. Друг е въпросът, че някой са много отговорни дейности с изключителна сложност на задачите, но и най-сложните задачи дори да бъдат изпълнени перфектно, може да се получи негативен резултат на различно ниво. Всички в здравната система са важни - от медика до последния санитар". Това заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов пред БНТ.

Шикалкаване, но без извинения

По време на цялото интервю Кирилов шикалкави и разтягаше локуми затова кое е важно и кое не за здравната система, като не се извини за думите, че младите лекари не са гръбнакът на здравната ситема.

Кирилов добави, че е имал честта да премине от студент до това, което в момента се занимава. "Периодът на трупане на знания и на периметъра на този, който иска да полети и да достигне висините, е необходимо време. Не се знае утре кога знанията ще бъдат необходими. Затова в здравеопазването всичко е важно. Нещо, което днес се струва, че знанието е ниско, след три години може да се окаже изключително важно", коментира здравният министър.

Той изтъкна, че трудът на специализантите са важни и се възпитават.

Силви Кирилов заяви още, че аргументите за протест на младите лекари са основателни и има решение на проблема. "Има болнции със сериозни брутни заплати и има заплати от над 3500 лв.", отчете здравният министър. Силви Кирилов иска специализантите да получават достойно заплащане в рамките на този финансов ресурс, с който държавата разполага. "Моята задача е да не противопоставям и да обединявам всички в здравната система. Аз лекари не ги деля на млади и стари лекари, а можещи и бъдещи лекари", обясни министърът.

Силви Кирилов допълни, че няма единен поток за финансиране на лекарите. "Имам уверението и с бюджета сме предприели действия, че ще се търси финансов ресурс в позитивна посока премахване на дисбалансите на заплатите на младите лекари", каза здравният министър.

Силви Кирилов бе категоричен, че с младите лекари не се е карал. "Изцяло не споделям мнението, че младите лекари трябва да ходят в Сицилия, а ние да внасяме лекари отвън за по 500 долара", допълни той.

Здравният министър така и не се извини на младите лекари, но посочи, че за него са важни кадрите в здравната система. "Ние създаваме хранителна среда за изброяване на определени критични пътеки с едно финансиране, а същевременно забравяме, че нямаме финансов ресурс. Тези болни, които са спешни болни, трябва да получат на момента помощ и то високо квалифицирана помощ, която е изключително ресурсна", обясни Кирилов. Той настоя да се подобри финансирането в спешната помощ в следващите години.

