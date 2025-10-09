Войната в Украйна:

Сабрутев: Владислав Горанов призна, че дефицитът ще е 8% догодина

09 октомври 2025, 08:53 часа 551 прочитания 0 коментара
Сабрутев: Владислав Горанов призна, че дефицитът ще е 8% догодина

Владислав Горанов призна, че държавата е на огромен минус – дефицитът е двойно по-голям от плановете на Теменужка. Това написа в профила си във Facebook депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Венко Сабрутев. Припомняме, че на конференция на КНСБ за данъчната система бившия финансов министър в периода 2014 – 2020 г. Владислав Горанов заяви, че бюджетният дефицит за 2026 г. може да скочи до 18 млрд. лв., или 8.1% от прогнозирания размер. "Дефицитът много отдавна не е 3%. Потенциалният за тази година е 5 – 6%, а този за догодина – 8.1%. И колко ще се окаже и постигне, зависи от политиците", предупреди Горанов.

ОЩЕ: Симеон Дянков: Високата инфлация може да намали бюджетния дефицит, но само временно

Сабрътев пита и кой е взел парите и обръща внимание, че 1,4 млн. българи отново живеят под линията на бедност, майчинските и детските са замразени. "Но… 9 млрд. лв. отиват в касичката на Пеевски. Но пари за младите лекари, разбира се, продължава да няма!“,

‼️ Отговорът на Борисов-Пеевски не закъсня! 🔴 Владислав Горанов призна: държавата е на ОГРОМЕН МИНУС – дефицитът е...

Публикувахте от Венко Сабрутев в Сряда, 8 октомври 2025 г.

Депутатът от ПП-ДБ показва и графика какъв е бил бюджетният дефицит по време на тяхното управление и какъв по времето на ГЕРБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че пред дни и депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров заяви, че има нови данни, които показват, че дефицитът е 5.2 млрд. лева (става въпрос за месечния отчет по консолидираната фискална програма). "Това е сериозна сума. Приходите са повече, но въпросът е че разходите са колосални. Те гасят пожара с бензин. Прогнозата на фискалния съвет е, че до края на годината, ако бъдат продължени сегашните политики, дефицитът ще е 9 млрд. лв. В тези сметки са включени и парите, които очакваме да получим по плана за възстановяване и развитие", каза той. ОЩЕ: "Не овладеем ли харченето, цените се вдигат и хората обедняват": Мартин Димитров с плашеща прогноза

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
дефицит бюджетен дефицит Владислав Горанов Венко Сабрутев
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес