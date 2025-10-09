Сабрутев: Владислав Горанов призна, че дефицитът ще е 8% догодина

Владислав Горанов призна, че държавата е на огромен минус – дефицитът е двойно по-голям от плановете на Теменужка. Това написа в профила си във Facebook депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Венко Сабрутев. Припомняме, че на конференция на КНСБ за данъчната система бившия финансов министър в периода 2014 – 2020 г. Владислав Горанов заяви, че бюджетният дефицит за 2026 г. може да скочи до 18 млрд. лв., или 8.1% от прогнозирания размер. "Дефицитът много отдавна не е 3%. Потенциалният за тази година е 5 – 6%, а този за догодина – 8.1%. И колко ще се окаже и постигне, зависи от политиците", предупреди Горанов.

Сабрътев пита и кой е взел парите и обръща внимание, че 1,4 млн. българи отново живеят под линията на бедност, майчинските и детските са замразени. "Но… 9 млрд. лв. отиват в касичката на Пеевски. Но пари за младите лекари, разбира се, продължава да няма!“,

‼️ Отговорът на Борисов-Пеевски не закъсня! 🔴 Владислав Горанов призна: държавата е на ОГРОМЕН МИНУС – дефицитът е... Публикувахте от Венко Сабрутев в Сряда, 8 октомври 2025 г.

Депутатът от ПП-ДБ показва и графика какъв е бил бюджетният дефицит по време на тяхното управление и какъв по времето на ГЕРБ.

Припомняме, че пред дни и депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров заяви, че има нови данни, които показват, че дефицитът е 5.2 млрд. лева (става въпрос за месечния отчет по консолидираната фискална програма). "Това е сериозна сума. Приходите са повече, но въпросът е че разходите са колосални. Те гасят пожара с бензин. Прогнозата на фискалния съвет е, че до края на годината, ако бъдат продължени сегашните политики, дефицитът ще е 9 млрд. лв. В тези сметки са включени и парите, които очакваме да получим по плана за възстановяване и развитие", каза той.