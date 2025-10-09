Затвор за намеса на медиите в личния живот: Предложение на ИТН

Промяна в закона, предложена от депутати от "Има такъв народ" (ИТН), може сериозно да застраши работата на медиите. От партията предлагат в Наказателния кодекс да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот". Като информация за личния живот се определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". Разпространяването на такива детайли, без съгласие, на материален или друг носител, независимо дали става чрез печат, електронни информационни системи или други средства, ще се смята за сериозно престъпление.

За него от ИТН предлагат наказания от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., а в особено тежък случай или при настъпили тежки последици, ще се лежи зад решетките от 2 до 6 години, а глобата е от 3000 до 8000 лв.

Какви са мотивите на ИТН?

Какви са конкретните мотиви на ИТН за тази промяна в закона не се посочва. Интересно е също, че те самите заявяват в описателните мотиви на законопроекта, че няма определение що е то личен живот в правото в България ("Вярно е, че правната уредба не съдържа определение на съдържанието на правото на личен живот"). В мотивите на поправката се уточнява, че досегашните категории "клевета" и "обида" отразяват казуси, свързани с достойнството и честта на човека. Но в същото време, според депутатите на ИТН, правото на личен живот е друго, самостоятелно право. Именно затова трябва да бъде защитено по нов ред.

Посочва се и че "правото на личен живот включва както физически, така и социални аспекти от живота и идентичността на физическите лица", за което е "допустимо ограничение на упражняването им от страна на държавата".

Според ИТН защитата на това право става по общия гражданскоправен ред, но това вече е недостатъчно заради развитието на способите за комуникация и затова предлагат да се прилагат и наказателните законови текстове. Аргументират се, че превенцията изисква да се стигне до осъждане с "всички други неблагоприятни последици, които произтичат от него".

За разследването на тези престъпления от ИТН предлагат да може да се използват дори специални разузнавателни средства (СРС), които са запазени за тежки престъпления. Според депутатите това е необходимо, за да се осигурят "адекватни механизми за установяването и разследването на това престъпление".