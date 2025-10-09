Веласкес ще остане в Левски при едно условие: „сините“ започват преговори с испанския специалист

Левски ще започне преговори с Хулио Веласкес за нов договор през втората половина на декември. Тогава вече ще е приключил първият полусезон в Първа лига. Според Мач Телеграф контрактът, който ще бъде предложен на испанеца, ще бъде с подобрени условия и от „Герена“ вече работят по него. „Сините“ се надяват треньорът да подпише без проблем и да остане при тях поне за следващия сезон.

Хулио Веласкес няма финансови претенции

Самият Веласкес е показал желание да остане начело на Левски, но при едно условие. Той иска отборът да се класира за Европейските клубни турнири. А това до голяма степен зависи и от него. Ако Левски не играе в Евротурнирите догодина, Веласкес ще го приеме като личен провал и сам ще напусне клуба през лятото. Засега той не е поставял други условия, освен преговорите да се водят по време на сезона, а не след него. Претенции не е имал – не е ставало дума за пари. Хулио Веласкес пое Левски в началото на Януари тази година.

В началото феновете не вярваха във Веласкес, но постепенно напълниха стадиона

Въпреки че е млад за треньор, преди да дойде в Първа лига, той води именити отбори като Виляреал, Реал Бетис, Белененсеш, Удинесе, Депортиво Алавес, Фортуна Ситард и Реал Сарагоса. Но само със „сините“ специалистът е играл в Европа. Именно европейските мачове са това, което ще задържи испанеца на „Герена“. Начело на Левски Веласкес смени Станислав Генчев, който беше уволнен заради поредица от слаби представяния на терена и съответно – слаби резултати. В началото синята публика не гласува голямо доверие на испанеца. Но с промяната в играта на Левски и добите резултати от началото на сезона, феновете започнаха да пълнят стадиона.

