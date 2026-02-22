Кога и как да събираме градински чай за сушене

Ако отглеждате градински чай, вероятно искате да го използвате в кухнята. За да го направите, първо ще трябва да го съберете, но отрязването на парчета от растение, което сте отглеждали, може да бъде плашещо. Ето как да съберете градински чай, включително няколко полезни съвета, които да ви помогнат.

Лекари: Хората с чернодробни проблеми (и не само) непременно трябва да пият този чай

Събиране на листа от градински чай

Брането на градински чай може да бъде толкова просто, колкото отрязването на няколко листа, които да нарежете и хвърлите в супа. През есента по-големи реколти могат да се консервират, за да се запази вкусът на билковата градина в ястията през цялата зима. Когато берете градински чай, използвайте ножица – или остър нокът и показалец – и вземайте по едно листо наведнъж. Директното отрязване в малка кошница улеснява събирането на по-големи количества. Когато берете цяло стъбло, отрежете го точно над възел.

Още: Как да засаждате и отглеждате градински чай

Младите листа могат да се оставят на стъблото, дори когато се използват в кухнята. По-старите листа обаче са по-подходящи за отстраняване на стъблото, тъй като то може да започне да втвърдява. Берете само една трета или по-малко от растението наведнъж, за да поддържате салвията здрава. Изключение прави случай, ако правите последната реколта през есента (подрязвате растението за зимата) или планирате да го замените поради възрастта му.

Време за жътва

Тъй като берете само листата, а не плодове като ябълка или домат, няма определен период от време, когато градинският чай е готов или узрял. Времето за прибиране на реколтата е, когато листата са напълно развити и здрави. На младите растения трябва да се даде възможност да пораснат малко преди прибиране. По-старите растения могат и трябва да се берат често, за да се поддържа производството на нова, мека и здрава растителност.

Златна билка: Как да отгледате градински чай от резници

Градинският чай може да се бере винаги, когато има достатъчно листа по растението. Пресните нови издънки са най-вкусни и ароматни, а честите реколти поддържат растението във вегетативен режим и забавят или предотвратяват цъфтежа. Макар че цветовете на кулинарните видове градински чай са прекрасни, те могат да омекотят или разредят вкуса на листата. Ако използвате градински чай често, което може да се случи след като сте опитали пресни билки, отглеждани в градината, дръжте две или три растения градински чай в саксия и редувайте реколтата си.

Още: Как да подготвите растенията си градински чай за зимата, за да сте сигурни, че ще процъфтяват следващата пролет

Съхраняване на събран градински чай

Докато няколко листа, откъснати тук-там, са лесни за употреба, по-големи есенни реколти или изобилни летни изрезки от много растения могат да се запазят за по-късна употреба. Това е не само една от най-ухаещите задачи, които някога сте правили, но е и лесно. Въпреки че градинският чай обикновено се суши, той може да се замрази. Независимо от избрания метод, съхранявайте билките в херметически затворен контейнер, далеч от светлина, за най-добър вкус и най-дълъг живот.

Сушене на градински чай

Сушенето на градински чай е лесно, независимо кой метод изберете. Градинският чай е правилно изсушен, когато листата са крехки и лесно се ронят. Няколко метода, с които да започнете, включват:

Още: Сега е най-доброто време да вземете резници от тази златна билка

Използване на дехидратор за храна: Поставете листата от градински чай в тавата на дехидратора и той ще свърши останалото. Обикновено изсъхват за 8-12 часа.

Сушене на окачване : Този метод допринася за декорацията. Съберете градинския чай със стъблата, все още прикрепени, като отрязани цветя. Завържете ги на малки снопчета (големите снопчета не съхнат добре) с парче канап и ги окачете с главата надолу с връв на сухо, тъмно и проветриво място. Ще изсъхнат след седмица до 10 дни.

Във фурната: Подредете билките на един слой върху решетка или тава за печене , покрита с хартия за печене, и загрейте фурната на 180℉. Ако има вентилатор, включете и него. Печенето отнема около 2-4 часа.