Как да изберем правилния тор за растенията?

Трите основни хранителни вещества – азот, фосфор и калий – са от съществено значение за здравето на растенията. Всяко от тях има специфични роли. Един бърз начин да запомните функциите им е да си представите „глава-ръце-крака“ вместо „листа-цветя или плодове-корени“.

Най-добрата тор за паяковото растение

Азот (N): Това мощно хранително вещество стимулира растежа на растенията чрез изграждане на нови стъбла и листа. Той е от решаващо значение за производството на хлорофил, който поддържа листата зелени и стимулира фотосинтезата.

Фосфор (P): Жизненоважен за развитието на цветове, плодове и здрава коренова система, фосфорът дава на растенията енергията, от която се нуждаят за тези критични функции.

Още: Само така е правилно да наторите растенията с оризова вода

Калий (K): Калият е от съществено значение за здравето на корените и поддържането на цветовете и плодовете, като помага на растенията да издържат на стрес, включително условия на суша. Това го прави ключов компонент за устойчивостта на растенията.

Какво се случва, когато растенията не получават достатъчно NPK?

Едногодишните растения като петунии и невенчета, както и много зеленчуци, завършват жизнения си цикъл в рамките на един вегетационен период. Те са известни като „тежко хранещи се“, защото консумират значителни количества азот, фосфор и калий за бърз растеж. Ето често срещани признаци на дефицит:

Ниско съдържание на азот (N): Търсете бледозелени или пожълтели по-стари листа, маломерни листа или къси и слаби стъбла.

Още: Пълно ръководство за торене на бегониите

Ниско съдържание на фосфор (P): Внимавайте за червени или лилави оттенъци по листата, които би трябвало да са зелени, или за необичайно усукани или неправилно оформени листа.

Ниско съдържание на калий (K): Внимавайте за долни листа, които имат мъртви ръбове или петна, или такива, които увяхват.

Тест на почвата може да определи недостига на хранителни вещества. Комплекти се предлагат в градинските центрове за бърза оценка или можете да изпратите проби до вашата държавна служба за кооперативно разширяване за подробни указания как да попълните хранителните вещества.

Как да изберем правилния тор

Още: Колко често да торите стайните си растения

След като сте определили кои хранителни вещества липсват в почвата ви, можете да изберете правилния тор, за да ги попълните. Етикетите на торовете показват три числа, които показват процента на всяко хранително вещество като част от общия обем. Например, тор за рози с етикет 12-6-10 съдържа 12% азот, 6% фосфор и 10% калий.

Най-силните натурални торове

За да насърчите специфичния растеж на вашите растения, коригирайте баланса на хранителните вещества въз основа на вашите цели. Например, ако вашите рози имат буйна зеленина, но малко цветове, изберете тор с по-високо съдържание на фосфор, за да насърчите цъфтежа, и по-ниско съдържание на азот, за да сведете до минимум прекомерния растеж на листата.

Как да изберем правилния тор за растенията?

Торовете се предлагат в различни форми: гранули с бавно освобождаване, прахове, течности или листни спрейове. Независимо от вида, важно е да следвате инструкциите на етикета както за количеството, така и за честотата. Дори малки корекции могат значително да подобрят растежа и жизнеността на вашето растение!