Трик, с който ще сгъстите нефритеното растение

Ако сте фен на месести сукуленти, може би сте закупили нефритено растение (Crassula ovata) като разкошна саксия за вашето пространство. Когато за първи път го донесохте у дома, то несъмнено изглеждаше пълноценно и здраво. Но след известно време стъблата може да са се удължили, а листата да са разположени твърде далеч едно от друго. Когато вашето нефритено растение стане дългокрако по този начин, има лесно решение - ще трябва да увеличите излагането на сукулента на слънце.

Тези сукулентни стайни растения имат месести, яйцевидни листа, които изглеждат красиви, когато се отглеждат компактно. Без достатъчно светлина обаче, стъблата на стайното растение ще се простират към прозореца, придавайки на стайното растение изпънат вид, а не здрав, плътен. Но въпреки че стъблата са по-малко привлекателни, когато пораснат твърде дълги, няма нужда да се притеснявате, тъй като изкълчването е един от често срещаните проблеми със стайните нефритени растения, който можете лесно да забележите и отстраните.

Дайте на вашето нефритено растение много слънце за по-компактен вид

За да противодействате или предотвратите изкълчването, най-доброто място за нефритено растение във вашия дом е място, където то ще получава поне четири часа на ден пряка слънчева светлина или поне 12 часа на ден ярка, индиректна светлина. Прозорец с южно изложение може да е добро място за осигуряване на тази светлина и предпазване на стъблата на вашия сукулент от прекалено удължаване. Ако нямате ярък, слънчев прозорец в дома си, алтернативен подход за поддържане на здравословното ви стайно растение е използването на изкуствен източник на светлина

Ако обаче вашето стайно растение в момента изглежда малко издължено и се нуждае от повече светлина, не забравяйте постепенно да го преместите на по-интензивно слънце, в противен случай листата му може да се изгорят. С увеличаването на яркостта на Crassula, не се изненадвайте, ако видите някои безобидни, червени ръбове, които се развиват по листата на сукулента.

Въпреки че регулирането на излагането на слънце ще помогне на новите издънки да станат по-обемни, това няма да промени начина, по който изглеждат настоящите стъбла. За да направите стайното си растение да изглежда отново по-компактно, ще трябва да използвате ножици. Можете да подрязвате нефритените си растения, за да ги поддържате щастливи, здрави и по-компактни, като отрязвате отделни стъбла до една трета от разстоянието назад, режейки точно над лист, което ще накара стайното растение да се разклони и да стане по-обемно и по-храстящо.