Как да разберете дали старите семена все още стават за засаждане

Колко дълго трайни са семената, зависи от редица фактори, като например вида им и условията на съхранение. С правилна грижа много семена могат да останат пресни в продължение на години, но дори и при най-добри условия, те не издържат вечно. Някои сортове семена се съхраняват по-добре от други, а влажността, температурата и нивата на светлина също влияят върху жизнеспособността на семената с течение на времето. Това ръководство разглежда как да съхранявате семена и да тествате жизнеспособността им, за да не губите време в сеитба на семена, които няма да пораснат.

Не засаждайте мъртви семена! Този хитър трик проверява жизнеспособността им

Колко дълго траят градинските семена

Семената на билки, цветя и зеленчуци може да изглеждат сухи и безжизнени, но във всяка твърда обвивка на семето се крие жив растителен ембрион, който трябва да се съхранява и засажда правилно, за да покълне. Въпреки това, някои сортове семена естествено ще останат свежи много по-дълго от други. Например, процентът на покълване на алиуми , пащърнак и някои билки спада драстично след година или две съхранение. Други семена на зеленчуци и билки могат да издържат 10 години или дори повече при подходящи условия.

Обикновено семената не се развалят изведнъж, но покълването им започва да намалява, когато достигнат определена възраст. Това не означава непременно, че старите семена не си струва да се засаждат, но означава, че може да се наложи да се засадят по-гъсто, за да се гарантира, че достатъчно от тях ще покълнат.

Ето общи насоки за това колко дълго издържат определени видове семена, когато се съхраняват на стайна температура. Семената, които се съхраняват на хладно, могат да останат свежи дори по-дълго.

Години преди кълняемостта да започне да намалява:

1 година: маруля, лук , магданоз

2 години: царевица, чушки

3 години: боб , броколи, моркови , целина, грах

4 години: цвекло, зеле, къдраво зеле, пъпеши, тикви, домати , репички

5 години: краставици

Как да проверите дали семената са все още добри

Когато работите със стари семена, внимателно прегледайте пакетите със семена преди засаждане. Бучките или мухлясалите семена, или семената, които изглеждат сякаш са се намокрили, обикновено не покълват добре. Можете също да проверите пакетите със семена за дата на опаковане или дата на „най-добър до“, за да определите дали семената са все още жизнеспособни.

Основен тест за жизнеспособност на семената

Ако не сте сигурни дали семената са качествени, следвайте тези стъпки, за да извършите основен тест за жизнеспособност на семената, за да проверите степента на покълване.

Стъпка 1: Посейте 10 семена върху влажна хартиена кърпа.

Стъпка 2: Сгънете хартиената кърпа върху семената и я поставете в затваряща се пластмасова торбичка на стайна температура за 7 до 10 дни.

Стъпка 3: Пребройте броя на покълналите семена, за да получите обща представа за степента на покълване на тези стари семена. Ако само две от 10-те семена са покълнали, те имат нисък процент на покълване от около 20%. Ако обаче осем от 10-те семена са покълнали, те имат 80% покълване, което е доста добре.

Стъпка 4: Решете дали искате да посеете останалите си стари семена и колко семена да засадите във всяка дупка за засаждане, за да сте сигурни, че поне едно семе ще покълне. Увеличете шансовете за успешно отглеждане на семена, като посеете гъсто семена с ниска кълняемост.