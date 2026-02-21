Само така е правилно да съхранявате семената на растенията

Един от най-добрите начини да напълните цветните си градини с цвят е да засадите едногодишни растения, които растат бързо и цъфтят през целия сезон. Няколко от тези сортове са много лесни за отглеждане от семена , които са по-евтини и ви дават по-вълнуващи възможности, отколкото закупуването на растения от градински център. Въпреки че грижите и поддръжката на градината винаги ще бъдат важни, тези цветя би трябвало да са лесни за отглеждане както за опитни, така и за начинаещи градинари. Ето някои лесни едногодишни растения, които можете да отглеждате от семена, заедно с някои съвети кога и как да ги засеете.

Най-добрият начин да избегнете разхищението на семена е да поръчате само количеството семена, което можете да засадите през следващата година или две. Ако в крайна сметка имате повече семена, отколкото можете да посеете веднага, удължете живота на семената, като имате предвид тези съвети за съхранение на семена

Семената издържат по-дълго, когато се съхраняват на хладно. Съхранението на семената в хладилник или фризер помага за запазване на кълняемостта, но хладните семена трябва да останат сухи. Ако семената са студени и мокри, обвивките им могат да се счупят и семената ще се развалят.

Излишната влага може да съсипе семената. Поддържането на семената сухи предотвратява образуването на мухъл и преждевременното покълване. За правилно съхранение семената трябва да са крехки и лесни за чупене с пръсти, докато семената, които се огъват, са твърде влажни и трябва да изсъхнат допълнително.

UV светлината кара семената да се разграждат по-бързо. Съхранението на семената на тъмно място ги запазва свежи много по-дълго. Кухненски шкаф или хладилник е идеален.

Пазете семената от гризачи. Катериците и мишките могат да развалят пакетчето със семена за нула време. Ако съхранявате семена в гараж или други места, където може да има гризачи, съхранявайте ги в стъклени или метални буркани, защитени от гризачи.

Подходящите контейнери за съхранение са от съществено значение. Ако семената не са вече опаковани в пакетчета, поставете ги в малки хартиени пликове за семена, преди да ги опаковате в буркани за съхранение. Хартиените пликове абсорбират допълнителната влага и помагат семената да останат сухи.

Използвайте пакетчета с десикант. Малките пакетчета в закупените от магазина бутилки с морски водорасли и витамини също могат да поддържат семената сухи. Ако съхранявате много семена, добавете няколко пакетчета с десикант във всеки буркан за съхранение, за да абсорбират допълнителната влага.

Винаги етикетирайте и датирайте семената. Ако съхранявате свои собствени семена, не забравяйте да им поставите дата . Това ще ви помогне да следите кога сте събрали семената и кога трябва да бъдат засадени за максимална свежест.

Купувайте семена от надеждни доставчици. Купуването на семена от качествени компании за семена гарантира, че семената ви са възможно най-пресни, когато ги донесете у дома.