Ясен знак, че трябва да наторите растенията си

Торовете, компостът и отлежалата оборска тор съдържат ценни хранителни вещества, от които растенията се нуждаят, за да растат, включително макронутриентите NPK – азот, калий и фосфор – които помагат на растенията да произвеждат клетки и влияят върху начина, по който хранителните вещества се транспортират в растението. Торовете обаче съдържат и микроелементи, като магнезий, калций, желязо, сяра и цинк, които са от съществено значение за здравите растения.

В природата растенията получават необходимите им хранителни вещества от разлагаща се растителна и животинска материя, която пада на земята и се разлага в почвата. Стайните растения и растенията, отглеждани в контейнери, обаче са изцяло зависими от хората, за да задоволят хранителните си нужди. Градинските растения също обикновено се нуждаят от допълнително подхранване, защото често се засаждат по-близо едно до друго, отколкото биха виреели в природата, или, както е в случая с много зеленчуци и плодни растения, имат по-високи хранителни нужди или се отглеждат по-интензивно, отколкото местните почви могат да поддържат.

Симптоми на недостиг на растителни хранителни вещества

Количеството тор или хранителни вещества, от които се нуждаят растенията, варира от един вид растение до друг. Някои растения са „тежки хранители“, които изискват изобилие от ключови хранителни вещества, а други растения се справят с много малко тор. Ако обаче вашите растения не получават необходимите им хранителни вещества, те ще ви уведомят, като покажат няколко от следните признаци и симптоми.

1. Забавен или забавен растеж

Без достатъчно хранителни вещества, които да подпомагат развитието на нови стъбла и листа, може да забележите, че растенията ви растат много бавно, с вретеновидни стъбла и малко листа. Ако дефицитът е продължителен и достатъчно тежък, растението може трайно да изостане и да не може да расте правилно дори след прилагане на тор.

2. Пожълтяване или покафеняване на листата

Растенията могат да развият жълти листа с видими зелени жилки и кафяви ръбове. Този симптом обикновено се причинява от недостиг на азот, но може също да показва, че на растенията им липсва фосфор, магнезий или желязо.

3. Лилаво обезцветяване на листата

Растенията могат да развият червен, розов или лилав оттенък или петна по листата, когато се нуждаят от повече фосфор, калий или магнезий.

4. Малко плодове или цветя

Културите, хранещи се с големи количества хранителни вещества, като тикви и пъпеши, могат да дадат малки и разочароващи плодове, ако не получават достатъчно хранителни вещества. Може също да забележите, че цъфтящите растения цъфтят по-слабо. Ако дефицитът е продължителен, растението може да спре да цъфти и плододава напълно.

5. Слаби стъбла и корени

Тези признаци могат да бъдат едва доловими, но растенията с увиснали стъбла или нестабилна коренова система може да се нуждаят от повече тор, за да стимулират по-силен растеж.

6. Преждевременно гниене

Някои зеленчуци, като ряпа , целина и рубага, могат да се напукат или да изгният преждевременно, ако имат недостиг на микроелементи като бор, докато доматите могат да развият гниене на върха на цветовете, ако не получават достатъчно калций. Тези проблеми могат да бъдат причинени и от нередовно поливане, вредители или определени болести.

7. По-голяма уязвимост към вредители и болести

Тъй като растенията с недостиг на хранителни вещества продължават да отслабват, те ще загубят част от естествения си имунитет. Това ги прави по-податливи на често срещани растителни болести като брашнеста мана.

Предотвратяване на недостига на растителни хранителни вещества

Редовното прилагане на торове не е необходимо за всяко растение, но познаването на специфичните хранителни нужди на растенията, които искате да отглеждате, може да ви помогне да избегнете проблеми с недостига им. Независимо дали отглеждате стайни растения, цветя или зеленчуци, използвайте тези съвети, за да сте сигурни, че растенията ви винаги получават хранителните вещества, от които се нуждаят, за да процъфтяват.

Тествайте почвата си: Общата препоръка е да тествате почвата си всеки път, когато започвате нова градина, и на всеки три години след това. Тестовете на почвата ви помагат да определите дали почвата ви е с недостиг на определени ключови хранителни вещества за растежа на растенията и ви дават представа за специфичните добавки, които трябва да добавите.

Пресаждайте растенията редовно: Ако отглеждате стайни растения или градини в контейнери, пресаждайте растенията на всеки една до три години , в зависимост от темпа им на растеж. Когато го правите, използвайте прясна почвена смес, защото старите почви за саксии могат да станат бедни на хранителни вещества с употреба.

Добавете почвени добавки, ако е необходимо: Внасянето на компост, отлежал оборски тор или други добавки в почвата, когато започвате нова градина или засаждате, пресаждате или пресаждате, помага на растенията да растат по-добре и може да намали количеството тор, необходимо в бъдеще.