Кухненски уред, който помага на семената да покълнат

Бавната готварска печка вероятно е един от любимите ви кухненски уреди, когато става въпрос за приготвяне на вкусна супа или яхния - но знаехте ли, че има своите приложения и за вашата градина? Бавната готварска печка може да се използва за подпомагане на покълването на семената , което е логично, когато се замислите как топлината влияе пряко на семената.

Още: Как да разберете дали старите семена все още стават за засаждане

Чакането семената ви да покълнат е може би една от най-досадните части от градинарството, така че винаги търсим начини да увеличим скоростта на покълване , особено по онова време на годината, когато преднината при пролетното засаждане става по-неотложна. Много хора се кълнат в използването на затоплящи постелки, а използването на бавна тенджера е като „направи си сам“ версия на този трик. Особено полезно е, ако нямате под ръка нагревателни постелки или нямате много място.

Натурален “бульон” за третиране на семена - разсадът ви ще стане уникален!

За да направите това, сложете малко количество вода в тенджерата за бавно готвене, след което добавете семената в найлонови торбички или контейнери, заедно с влажна хартиена кърпа. След това включете тенджерата на режим „топло“ или „ниско“, което ще създаде правилния вид влажна среда, от която разсадът се нуждае, за да започне своя жизнен път. Повечето семена покълват при температури на почвата от приблизително 18 до 29 градуса по Целзий, така че на теория осигуряването на този вид постоянна топлина на дъното би трябвало да помогне за по-бързото покълване.

Още: Само така е правилно да съхранявате семената на растенията

Въпреки че тази логика технически е валидна, струва си да се помни, че бавните готварски печки и бавните котлони са предназначени за готвене на храна, а не за размножаване на семена. Въпреки че термопотовете често са проектирани специално за семена, бавната готварска печка на „ниска“ или „топла“ настройка не е задължително да има прецизен контрол на температурата и може да се окаже, че тя работи по-горещо или по-хладно, отколкото искате. И това е важно: Твърде ниската температура и семената няма да покълнат; твърде високата може да ги убие или да доведе до образуване на мухъл.

Само така е правилно да съхранявате семената на растенията

В крайна сметка, помагането на семената ви да покълнат не се свежда само до топлина. Съществува деликатен баланс между температурата, въздушния поток, влагата и понякога светлината, като всички те работят заедно, за да създадат подходящата среда за вашите семена. Да, хвърлянето им в бавен котлон може да проработи за определени семена, но това не е гаранция. Подобно на други импровизирани трикове, които се предават като бабини приказки, като например използването на оцет за покълване на семена , има неофициални доказателства в подкрепа на този метод - но нищо научно