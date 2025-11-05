Кои цветя могат да зимуват навън и кои не?

С настъпването на есента и първите слани, любителите на цветя и декоративни растения се чудят как любимите им екземпляри ще преживеят зимата. Докато някои видове са издръжливи и лесно понасят ниски температури, други изискват специално внимание – било то чрез покриване със защитен материал или внасяне на закрито и вътре.

Познаването на разликата между растенията, които зимуват на открито, и тези, които са чувствителни към студ, е важно, за да ги запазим и да се насладим на пълния им блясък през следващия сезон.

Устойчиви на замръзване цветя

Някои растения понасят ниски температури, често без допълнителна защита. Сред тях е розата , която зимува на открито; препоръчително е корените леко да се покрият с почва и, ако е необходимо, да се защитят с агротекстил. Лавандулата, въпреки че обича слънчеви места, понася добре зимата.

Божурите , например, са напълно устойчиви на замръзване и растат по-силни всяка година. Хортензиите също зимуват на открито, но младите растения трябва да бъдат защитени.

Хортензия

Имайте предвид, че неподрязаните хортензии са по-защитени от ниски температури (Снимка: Shutterstock/Thijs de Graaf)

Луковиците на ириси, лилии, нарциси, лалета и зюмбюли остават в земята и лесно преживяват зимата. Хостата изчезва през есента, но корените презимуват и поникват отново през пролетта.

Стражарницата (Sempervivum) е много устойчива и нищо няма да ѝ се случи през зимата, като се разбира, че вечнозелени храсти и растения (туя, чемшир, махагон, люляк, форзиция) също ще я преживеят.

Декоративни растения, които се нуждаят от защита

Сред растенията, които не понасят силни студове, е здравецът (пеларгония, гераниум), не забравяйте да го внесете на закрито, той зимува в саксия. Петунията и сърфинията , въпреки че се третират като едногодишни, могат да се държат на закрито, както и бегонията, която трябва да се изнесе навън или премести на закрито.

Фуксията е чувствителна към слана, затова я съхранявайте в светло и хладно помещение. Извадете грудките на далиите от земята и ги съхранявайте на сухо и проветриво място, както и коренищата на кана (Canna indica).

Внесете олеандър, палми и екзотични декоративни растения (напр. юка, лимон, хибискус) в къщата или вътрешната стая с повече светлина.

Как да защитим растенията на открито?

Можете да защитите растенията, които остават навън през зимата, по няколко начина:

Агротекстил (лутрасил) – отличен за покриване на храсти и вечнозелени растения.

Мулчиране – корените се защитават със слой листа, слама, дървени стърготини или агротекстил.

Мулчирайте почвата – особено при розите, за да защитите кореновата шийка.

Цветя в саксии – са по-чувствителни, защото почвата в саксията замръзва по-бързо, така че е необходимо да се внесат или добре затоплят.

Правилната подготовка на декоративните растения за зимата прави началото на следващия вегетационен период много по-лесно. Издръжливи видове като рози, лавандула или божури лесно ще преживеят пролетта, докато чувствителни растения като здравец, далии или олеандри изискват нашето допълнително внимание.

Чрез комбиниране на защита с агротекстил, мулчиране или внасяне на растенията на закрито, ще осигурим здравословен и силен растеж на растенията, а нашата градина или балкон отново ще заблестят с пълни цветове с първите топли дни.