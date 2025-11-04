Засадете тези луковици сега за приказна пролетна градина

Засаждането на цветни луковици през есента е една от задачите, на които повечето градинари се радват, защото това поражда известно вълнение относно завръщането на пролетта. Някои от най-популярните луковични растения за засаждане през есента включват нарциси, лалета, холандски зюмбюли, гроздови зюмбюли, морски лук и алиуми, като всички те имат много розови варианти. Лесни са за засаждане и ако са на подходящо място, ще се увеличават всяка година, така че след няколко години можете да разделите туфите и да ги засадите и на други места.

Пролетно цъфтящите луковици могат да се засаждат по всяко време след средата на септември, а някои, като лалетата, могат да се засадят чак в началото на декември, ако почвата е все още обработваема. Проверете опаковката и указанията на уебсайта за правилната дълбочина на засаждане и конкретни съвети.

Нарциси „Розов чар“

Розовите нарциси (Narcissus) обикновено са по-близки до праскова или кайсия, отколкото до розово, но добавят някои уникални цветови възможности към пролетната градина. „Pink Charm“ е един от любимите ми: Нарцис с едра чашка, бели външни венчелистчета и бледо прасковена чашка, връхчето на която е по-тъмно коралово розово. Просто прекрасни!

Зюмбюли „Розова перла“

Холандските зюмбюли (Hyacinth orientalis) са чудесно ароматни (само едно отрязано цвете може да парфюмира цяла стая) и се предлагат в дъга от разкошни цветове, включително редица розови. „Pink Pearl“ има ярки средно розови цветове с по-светло розови кантове: цветовете наистина блестят в градината. Изглеждат красиво, засадени с бледосини холандски зюмбюли (като „Delft Blue“ или „Blue Star“) или светлосини гроздови зюмбюли като „Valerie Finnis“ или „Baby Breath“.

Зюмбюли „Фондан“

Зюмбюлите „Фондан“ са подобни на зюмбюлите „Розова перла“, тъй като цветните венчелистчета също имат по-светли контрастни външни ръбове. Цветът е по-равномерен пастелно розов и изглежда великолепно с по-тъмносини зюмбюли като „Питър Стайвесант“ или „Блу Трофи“. „Фондан“ също расте малко по-висок (до 35 см) и цъфти малко по-рано от „Розова перла“. Внимавайте този ароматен очаровател да започне да отваря цветовете си в началото на пролетта.

Нарциси „Саломея“

Това е първият розов нарцис, който някога съм отглеждал, така че е много специален за мен. „Саломе“ има кремаво бели външни венчелистчета и прасковено жълта чашка с бледо златистожълт връх, което е просто очарователно. Това е голям, здрав нарцис, който се натурализира добре в цветни лехи или в горски градини (елените да ги оставят на мира!) и подобно на другите нарциси, ще се увеличава всяка година, като ви дава големи туфи луковици за разделяне с течение на времето. Расте от 35 до 40 см височина и започва да цъфти в началото до средата на пролетта.

Мускари „Розов изгрев“

Тези уникално оцветени мускари са сравнително нововъведение. Пастелно оцветените мускари „Pink Sunrise“ са съвсем нов облик за гроздовите зюмбюли, които обикновено са сини или бели. Луковиците се увеличават всяка година, така че дори да засадите само няколко, след няколко години обемът им ще се е удвоил. Опитайте да ги засадите редом с други цъфтящи в средата на пролетта растения, като холандски зюмбюли (като сьомгово-прасковения „Gypsy Queen“ или червеникаво-лилавия „Woodstock“) или хибридните лалета на Дарвин (като бледорозовия „Apricot Pride“ или златисто-оранжевия „Daydream“).