Колко често може да торите стайните растения с утайка от кафе

Какво прави утайката от кафе толкова привлекателна за растенията?

„Утайката от кафе е ефективен тор за стайни растения поради високото си съдържание на азот“, казва Рейчъл Бул , ръководител на отдел „Градини“ в Homes & Gardens и любител на стайни растения. „Утайката от кафе съдържа калий, магнезий, калций и други микроелементи, които са основни хранителни вещества за растежа на растенията . Този тор е с бавно освобождаване, което може да доведе до постоянен растеж и означава, че няма да се налага да подхранвате растенията си твърде често, за да видите добри резултати.“

Още: Тези растения носят късмет и изобилие в живота и дома ви според фън шуй

„Когато се поръсва директно върху почвата, използваната утайка от кафе може да помогне за подобряване на нейната структура и способност да задържа вода“, продължава Рейчъл, „въпреки че бих посъветвала да правите това пестеливо, за да не се създаде бариера, която ще предотврати адекватното проникване на вода и въздушния поток.“

Още: Есенна грижа за сукулентите: Колко често трябва да ги поливате

Поради тези причини можете да използвате и утайка от кафе и пакетчета чай за отглеждане на билки.

Дали утайката от кафе променя нивата на pH на почвата за стайни растения?

Утайката от кафе е леко киселинна с pH между 6,5 и 6,8, което може да промени и подобри общия диапазон на pH на почвата в саксиите. Повечето стайни растения обаче няма да реагират блестящо добре на огромно повишаване на киселинността на почвата си, поради което винаги трябва да се опитвате да избирате използвана утайка от кафе, а не прясна, когато правите тор от утайка от кафе за стайни растения.

Колко често трябва да използвам тор от смляно кафе за стайни растения?

Още: Как лесно да размножите змийско растение във вода

Трябва да използвате тор със смляно кафе за стайни растения около веднъж седмично по време на активния период на растеж. Ако обаче добавяте смляно кафе директно към почвата за растенията, трябва да го правите по-рядко, за да избегнете прекалено киселинно оцветяване на почвата. Препоръчително е веднъж или два пъти по време на активния период на растеж на растението.

Как да съживите увехналото стайно растение

Можете ли да използвате тор от смляно кафе в градината?

Да, можете да използвате тор от смляно кафе в градината, когато поливате градински растения или като добавите смляно кафе директно към почвата. Киселиннолюбивите растения особено обичат смляното кафе, защото то ще понижи нивото на pH на почвата, което ще я направи по-кисела . Това включва рози, азалии, гардении , лилии и джелове.

Като алтернатива, можете да добавите утайка от кафе към домашен компост, който да използвате в двора. Тя се счита за „зелен“ богат на азот материал за вашия компост.