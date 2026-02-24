Кореново гниене на на стайните растения - причини и лечение

Стайното ви растение продължава ли да увяхва, независимо колко го поливате? Вероятно сте станали жертва на един от най-често срещаните проблеми със стайните растения и той няма да се реши с повече поливане.

Вероятно си имате работа с кореново гниене, проблем, характерен за стайни растения , което е точно това, на което прилича. Корените на растението са обградени от твърде много влага и буквално започват да гният на място. Това е биологична реакция на специфични стресови фактори в околната среда – обикновено прекомерно поливане.

По-долу ще разгледаме как да разпознаем кореновото гниене, как да го отстраним и как да предотвратим повторното му появяване.

Какво е кореново гниене?

Макар че е лесно да се каже, че кореновото гниене се причинява от „твърде много вода“, всъщност то е комбинация от две неща: опортюнистични гъбички и липса на кислород. В здравословна среда почвата е пореста, пълна с малки въздушни джобове, които позволяват на корените да дишат. Когато почвата се намокри , тези въздушни джобове се свиват.

Без кислород, кореновите клетки започват да умират и да се разлагат. Тази разлагаща се органична материя действа като сигнален път за гъбични патогени като Fusarium , Pythium , Phytophthora и Rhizoctonia . Те може да са били в латентно състояние в почвата в продължение на месеци. След като естествените защитни сили на растението са отслабени от липсата на кислород обаче, тези гъбички се възползват и влошават проблема с разлагането значително.

Как да идентифицираме кореново гниене при стайни растения

Увяхването е първият признак на стресирани или отслабени стайни растения. Ако растението ви бавно увяхва и листата пожълтяват, хрупкат се по краищата или окапват, може да имате проблеми с кореново гниене.

Проблемът с кореновото гниене е, че симптомите му много приличат на симптомите на преливане. (Това е така, защото гнилите корени не са в състояние да абсорбират вода за останалата част от растението, така че докато корените са мокри, листата може да умират от жажда). Ако знаете, че сте поливали растението си редовно или ако почвата е влажна на допир, вероятно имате проблеми с преполиване.

Единственият начин да потвърдите кореновото гниене е да ги прегледате. Внимателно извадете растението от саксията му и отстранете достатъчно пръст, за да видите кореновата топка . Заразените корени ще бъдат тъмни, кашави и червеникави или кафяви на цвят. Здравите корени трябва да са твърди, гъвкави и обикновено бели или кафяви. Заразените корени ще изглеждат тъмнокафяви или черни, ще се усещат слузести на допир и често ще излъчват отчетлива, кисела миризма на гниене. Понякога външната обвивка на корена ще се изплъзне при допир, оставяйки след себе си тънка, нишковидна сърцевина.

Как да се лекува кореново гниене

Ако откриете инфекцията достатъчно рано, можете да премахнете засегнатите части и да подхраните растението си. Ето как:

1. Разкрийте корените

Извадете растението от почвата и внимателно докоснете корените. Корените, засегнати от кореново гниене, ще изглеждат червени, кафяви или черни и ще се усещат слузести или кашави. Засегнатите корени могат буквално да паднат от растението, когато ги докоснете. Здравите корени може да са черни или бледи, но ще се усещат твърди и гъвкави. Изплакнете кореновата система под чиста течаща вода, за да почистите евентуално замърсената почва.

2. Режете сливи

Отрежете всички мъртви, умиращи или болни корени със стерилизирани ножици . По-добре е да се действа агресивно – оставянето дори на малък участък от гниене може да позволи на гъбичките да колонизират отново здравата тъкан. Може да се наложи да премахнете значителна част от кореновата система, ако растението е силно засегнато.

3. Балансирайте листата

Ако е трябвало да отрежете повече от 30% от кореновата система, ще трябва да премахнете и част от листата. Намалената коренова система няма да може да поддържа пълен листен покрив. Като намалите броя на листата, които растението трябва да поддържа живи, ще му позволите да съсредоточи повече от ограничената си енергия върху регенерацията на корените.

Стерилизирайте ножиците си отново с медицински спирт и подрежете 1/3 до 1/2 от листата, като се уверите, че сте включили всички листа, които също показват признаци на гниене.

4. Пресаждане

Оставете кореновата система на растението да изсъхне 24 часа преди засаждане. Изхвърлете почвата, където е възникнало кореновото гниене, след което измийте саксията обилно с разтвор на белина (или пресадете растението в стерилен контейнер). Много е важно да стерилизирате средата преди пресаждането – в противен случай кореновото гниене просто ще се разпространи отново.

Ако е възможно, потопете останалите здрави корени в разтвор на фунгицид , за да унищожите евентуални гъбички, причиняващи кореново гниене. Пресадете растението, като използвате нова пастьоризирана почва за саксии.