Как да се отървете от листни въшки и да защитите растенията

Листните въшки не винаги вредят на здравите растения. Но когато условията са подходящи, те могат да се размножат с невероятна скорост само за няколко дни, създавайки огромна, гладна колония, която може да увреди растенията ви и да разпространи вируси.

Как да идентифицираме листни въшки

Често първият признак за нашествие от листни въшки не е видимото присъствие на самите насекоми. Вместо това ще видите симптомите на тяхното хранене – усукани и накъдрени листа, пожълтяла зеленина, закърнели или мъртви издънки и бавен растеж на растенията. Щетите обикновено са най-забележими по върховете на издънките, новите издънки и неотворените цветни пъпки. Когато погледнете по-отблизо тези повредени части на растението, особено по долната страна на младите листа и развиващите се стъбла, вероятно ще откриете много струпани листни въшки.

Тези насекоми варират по цвят от зелено до жълто, кафяво, червено или дори черно. Листните въшки причиняват щети, като смучат сок от нежните части на растенията. Докато се угощават, те отделят захарно вещество, наречено медена роса. Гъбичка, наречена саждиста плесен, расте по медената роса и предотвратява достигането на светлината до растението, но иначе е безвредна. Можете да измиете листата на растението си с вода, за да премахнете медената роса и саждистата плесен.

Как да се отървете от листните въшки без химикали само за 1 ден

Как да се отървем от листни въшки

Веднага щом видите рязко увеличение на броя на листните въшки, причиняващи вреда на листата, стъблата и пъпките, е време да действате. Бързите действия увеличават вероятността да спрете проблема и да запазите растенията си, преди да настъпят значителни щети.

Напръскайте с вода

Най-безопасният и бърз метод е да ги напръскате от растенията си със силна струя вода от градинския маркуч. Листните въшки са толкова малки насекоми с меко тяло, че дори силна буря може да ги събори. След като листните въшки бъдат съборени от растението, те рядко се катерят обратно.

Инсектицидни сапуни и градинарско масло

Тези контролни мерки е най-малко вероятно да причинят щети на околната среда или хората. Въпреки това, все пак трябва да следвате инструкциите на етикета. Инсектицидните сапуни и градинарското масло ще убият листните въшки , но трябва да се прилагат редовно по време на обилни нападения, тъй като листните въшки се размножават толкова бързо. Тези продукти убиват листните въшки само когато влязат в директен контакт, така че ще трябва да прилагате често, докато вредителите изчезнат напълно. И не забравяйте да пръскате долната страна на листата, както и горната част.

Смачкайте листните въшки с пръсти

Ако не сте от онези, които се гнусят и нашествието не е толкова силно, че почистването да отнеме цяла вечност, нежно разтъркайте палеца и върховете на пръстите си върху листата и стъблата на растенията си, където видите листни въшки. Тези насекоми са много меки и деликатни, така че се смачкват с лек натиск. Тази тактика вероятно няма да елиминира всички насекоми, но може да помогне достатъчно, за да могат растенията ви отново да развият здрави листа. Проверявайте на всеки няколко дни, за да видите дали е необходимо да повторите процедурата.

Как да предотвратим появата на листни въшки

Предотвратяването на нашествието на листни въшки е възможно. Освен че осигурявате на растенията си достатъчно вода, светлина и основни хранителни вещества за тяхното здраве, помислете за тези допълнителни стратегии за намаляване на популациите на листни въшки.

Редовно проверявайте за листни въшки

Създайте си навик да проверявате растенията си през ден или два за признаци на листни въшки. По този начин ще откриете проблема, преди да излезе извън контрол и да стане много по-труден за отстраняване.

Използвайте покривала за редове във вашата зеленчукова градина

Защитете младите растения във вашата зеленчукова градина през пролетта с плаващи покривала за редовете. Те ще предпазят от въшки (и много други насекоми вредители), но ще позволят на въздух, светлина и влага да достигнат до вашите растения. Отстранете покривалата за редовете, когато разсадът ви е висок няколко сантиметра или когато температурите се повишат през лятото.