Лепкави листа по стайните растения - какви са причините

Всички искаме листата на стайните ни растения да са буйни, красиви, здрави и жизнени. Но лепкави? Никой не иска лепкави листа по стайните растения! Въпреки че проблемът може да е, че членове на семейството разливат безалкохолни напитки върху растенията ви, не се надявайте. Най-вероятната причина за лепкавите листа на растенията са насекомите, които смучат сок.

Вредители като листни въшки, щитоносни насекоми и брашнести дървеници отделят захарен отпадък, наречен медена роса, който прави листата лепкави на допир. Лепкавостта се натрупва по листата и може да се разпространи и по мебели, стени и подове близо до вашите растения. Проблеми със стайните растения като този са досадни, но обикновено могат да бъдат решени, ако нападението не е твърде сериозно.

Ако откриете лепкави листа по любимите си стайни растения, просто следвайте тези прости съвети по-долу, за да установите точната причина и да разберете как да я лекувате.

Лепкавите листа вредят ли на растенията?

Всички тези вредители, смучещи сок, оставят след себе си бистър, лепкав течен отпадък, наречен медена роса . Лепкави листа на растенията могат да се появят за една нощ. Ако има голямо нашествие от насекоми, може да изглежда сякаш листата се покриват с медена роса за кратко време.

Малко лепкава медена роса няма да навреди на растенията, но е сигнал, че имате сериозен проблем с вредители. Може би сте чували, че насекоми като листни въшки няма да убият растение, но многото пронизващо-смучеща активност може да отслаби стайното растение. Ще е добре да действате бързо, за да предотвратите по-големи щети по растенията си.

Листни въшки

Листните въшки са малки насекоми с меко тяло и крушовидна форма. Те имат дълги крака и дълги антени, които обикновено са зелени или черни. Те могат да бъдат също жълти, кафяви или червени в зависимост от това с какво се хранят.

Брашнести буболечки

Брашнестите дървеници са толкова малки, че е трудно да се види една, но в група изглеждат като памучни бели маси. Те са лесни за забелязване по листата.

Жизненият цикъл на брашнестата червеица започва със снасяне на яйца. Женската снася до 600 яйца. Обикновено тя снася яйцата си в памукообразна субстанция. Търсете яйцата в областта на растението, където листът се среща със стъблото. За много кратко време – около два месеца – яйцата се излюпват и новите брашнести червеи са готови да снасят яйца.