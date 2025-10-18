Лесен трик, който ще държи охлювите далеч от градината ви през есента

Есента може да бъде изобилно време в зеленчуковата градина, пълно с богати реколти за обилни сезонни ястия. Но в същото време вредителите редовно похапват плодовете и зеленчуците ви, докато търсят храна, и винаги е разочароващо да загубите реколта.

Има няколко лесни начина, по които можете да се борите с есенните вредители в зеленчуковата си градина и да избегнете изхвърлянето на потенциалната си реколта. Това ръководство за борба с есенните вредители подчертава пет изпитани метода за защита на сезонната ви реколта от вреда.

Има някои често срещани вредители, за които трябва да се внимава през есента , включително много от обичайните виновници, които създават проблеми на културите през целия вегетационен период.

Охлювите са в пълна сила, процъфтявайки в по-хладните и влажни условия на есента, а гъсеници, бръмбари, листни въшки, зелеви клонки, паякообразни акари, вонящи буболечки и трипси могат да се задържат до есента.

Можете също така да се сблъскате с вредители по плодовете, като например ябълковата молец , която не започва да се прибира и да се пашкули, за да презимува, докато температурите не паднат.

С всички тези потенциални вредители, които са все още активни до първите слани, ето пет лесни метода за борба с вредителите през есента, които ще ви помогнат да запазите реколтата си от зеленчуци и плодове.

Най-лесната форма на борба с вредителите през есента е да покриете посевите си, за да предотвратите лесен достъп на нежелани животни до плодовете или зеленчуците ви.

При зеленчуците в кухненските градински лехи или повдигнатите градински лехи , покриването им с покривала за редове държи вредителите далеч от реколтата. Това не важи само за есента, тъй като истината е, че много култури, като например кръстоцветните, трябва да бъдат покривани през целия сезон, за да се борят с гъсениците в зеленчуковата градина .

Използването на фина мрежа против насекоми може да блокира листни въшки, бълхи, белокрилки, паякообразни акари, пеперуди от зеле и много други

Разрохкайте почвата, за да изкарате вредителите на повърхността

Почвопокривните вредители са разпространени през есента, тъй като те виреят в топлите и влажни почви през сезона. С малко безпокойство, охлюви, сочници и ларви могат да бъдат извадени на повърхността, където да бъдат неприятно изненадани.

Това е така, защото ги прави по-уязвими за полезни хищници, предимно много видове птици. Подобна тактика е проста форма на есенен контрол на вредителите, която ще окаже влияние върху популацията им.

Това няма да елиминира всички вредители, но може да промени нещата и да намали броя на вредителите, които могат да изядат реколтата ви. Освен че ще ги остави на милостта на птиците, излагането на вредителите на слана също ще ги елиминира.

Най-добре е да се действа внимателно и да се избягва пълното обработване на зеленчуковата градина годишно, тъй като многократното обработване с течение на времето може да увреди здравето на почвата . Вместо това, просто разрохкайте горния слой на почвата с градинска вила или мотика

Отстранете растителните остатъци, за да елиминирате скривалищата

По-старите листа и други отпадъци са чудесни скривалища за много вредители. Охлювите прекарват деня си скрити под отпадъци, само за да излязат през нощта, за да се угощават. Докато бръмбари, трипси, сочници и други могат да се крият и размножават във всякакви отпадъци, оставени по лехите на зеленчуковата ви градина.

Много градинари често забавят темпото с настъпването на есента и е по-вероятно да оставят отпадъци да се натрупват през сезона. Всеки подход към щателното почистване на лехите може да стане малко по-небрежен с настъпването на есента, което е в полза на вредителите, които обичат скривалищата си.

Няма да ви отнеме много време да излезете с гребло и копачка, за да съберете паднали листа, стъбла или отломки, които може да осигуряват укритие на вредителите. Затова се опитайте да поддържате почистването близо до върха на вашия есенен списък с дейности за градинарство .