Лесни овощни дървета, които виреят на закрито

Ако искате да внесете малко интерес, аромат и ядливи плодове във вашата вътрешна градина, помислете за отглеждане на плодово дърво . С достатъчно светлина и правилна грижа, тези дървета могат да виреят на слънчев прозорец и дори може да имате някои плодове за реколта. Не ви е необходима овощна градина. Компактните и джуджетата сортове са подходящи за отглеждане в саксии в по-малки закрити пространства. През лятото можете също да преместите дървото си навън, за да получава много слънце и чист въздух. Прочетете, за да научите някои съвети за грижа за стайни плодови дървета, които да им помогнат да процъфтяват през цялата година.

Съображения за отглеждане на овощни дървета на закрито

Плодовите дървета обикновено се нуждаят от много слънчева светлина, за да виреят на закрито, около шест до осем часа на ден. Поставянето им на прозорец с южно или западно изложение може да помогне, както и използването на лампи за отглеждане, за да се допълни естествената светлина, която получават. Изберете самоопрашващи се дървета, за да избегнете необходимостта да отглеждате две дървета на закрито или да опрашвате дървото ръчно. Подрязването може да помогне за поддържане на размера и формата на вашето плодно дърво , което може да е важно в закрити пространства, които могат бързо да се пренаселят.

Маслина

Маслиновите дървета ( Olea europaea ) могат да дават изобилие от плодове всяка година. Макар цветовете им да не са впечатляващи като другите овощни дървета, кожестите им, сребристозелени елипсовидни листа ги отличават. Не бъркайте плодоносните маслинови дървета с чаените маслини , които дават плодове, но не истинските маслини, които търсите. Вместо това купувайте европейски маслинови дървета. „Arbequina“ е добър сорт за отглеждане на закрито благодарение на компактния си размер и способността да дава плодове. „Koroneiki“ е друг отличен избор за отглеждане на закрито. Поддържайте постоянна температура между 18 и 29°C и поливайте по-малко през студеното време, когато растежът се забавя.

Майер Лемон

Освен че дават плодове с отличителен сладко-кисел вкус, лимоновите дървета на Майер ( Citrus x meyeri ) също така носят кичури от бели цветове, които миришат на цитрусови плодове. Когато се отглеждат на закрито, те се нуждаят от известна помощ при опрашването. На открито вятърът и насекомите изпълняват задачата, за да могат да дадат плодове, но ще трябва ръчно да опрашвате дърветата, отглеждани на закрито, като използвате малка четка, като например четка за рисуване, за да пренесете прашец върху цвете с плодник.

Авокадо

Авокадовите дървета ( Persea americana ) могат да бъдат забавен проект за вътрешни градини. Тъй като може да отнеме 10 или повече години, за да се получат плодове, помислете за закупуване на джудже авокадо, вместо да го отглеждате сами от семена, защото то ще даде плод по-рано. Ако все пак искате да го отглеждате сами, запазете костилката от вечеря, забодете клечки за зъби встрани от нея и използвайте клечките за зъби, за да окачите костилката над буркан с вода. Уверете се, че поне 2,5 см от костилката е във водата. Дръжте го на слънчево място и би трябвало да поникне след до шест седмици. Засадете го в саксия и използвайте лампи за отглеждане, за да се уверите, че дървото получава много ярка светлина всеки ден.