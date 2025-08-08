Летни жеги: Тези 5 растения се нуждаят от много вода сега

Веднага щом температурите надхвърлят 30 градуса по Целзий, цветята и растенията стават особено жадни. За да се предотврати изсъхването им поради интензивната жега и суша, те трябва да се поливат адекватно.
Това важи особено за дървесните растения и многогодишните насаждения, които естествено растат във влажни, богати на хумус почви в покрайнините на горите. Те бързо се сблъскват с проблеми на по-слънчеви места при настоящите метеорологични условия.
Летни жеги: Тези 5 растения се нуждаят от много вода
Още: Какво да засеете през август: 5 цветя, които ще издържат на жегите и ще цъфтят дълго
- Хортензии
Хортензиите са истински лакомници за влага и винаги се нуждаят от достатъчно вода, за да растат добре.
- Рододендрон
При рододендроните е особено важно водата, използвана за поливане, да е с ниско съдържание на вар. Затова се препоръчва дъждовна вода.
Още: Градинарски календар за август: Резитба, засаждане и грижи за богата реколта и пищен цъфтеж
- Флокс
Флоксът може да се нарече още огнено цвете, но все пак не понася топлина. През лятото се нуждае от обилно количество вода, особено ако е на особено слънчеви места. Слой от компост от кора успешно предпазва от изсъхване.
- Делфиниум
Делфиниумите обичат хладни и проветриви места. Когато навън стане наистина горещо, те трябва да се поливат редовно. Подобно на флокса, те са особено податливи на брашнеста мана, когато водата е оскъдна.
Още: Лунен календар на градинарството за август 2025 година
- Планински божур
Като произхождащо от влажни ливади, планинският божур изобщо не понася суша. Затова трябва да се полива обилно, особено през много горещи и сухи периоди.
Поливане на растения: Какво трябва да знаете
Високите температури са стресиращи не само за нас, хората, но и натоварват растенията. Можем да си помогнем, като пием много вода или, ако е необходимо, се разхладим в открит басейн или край езеро.
Още: Трик с кофа, който ще ви избави от комарите в градината
Растенията, от друга страна, вече не могат да абсорбират достатъчно вода през корените си по време на продължителни сухи периоди, защото почвата просто е изсъхнала. Те се нуждаят от вода не само за метаболизма си, но и за транспортиране на хранителни вещества от почвата до клетките си и за охлаждане на листата си – тя изпълнява подобна функция на тази на кръвта и потта при нас, хората. Следователно, много растения в градината са напълно зависими от нашата помощ в горещите и сухи летни дни.
Съвет: С все по-сухите лета си струва да обърнете внимание на растенията за сухи почви, когато проектирате и избирате градински растения.
Видовете с едри листа, които предпочитат сянка и полусянка, обикновено са особено жадни. Когато такива многогодишни растения се засаждат под по-големи дървета, листата не изпаряват толкова много вода, но растенията се сблъскват с ожесточена конкуренция за ценната течност, тъй като корените на дърветата достигат много по-дълбоко в почвата.
Още: Просто решение: Спасете розите си от жегата с тези ефективни трикове
Най-добре е да се полива през най-хладните часове на деня, например сутрин или вечер. По този начин се изпарява по-малко вода. Ако обаче растенията вече са много сухи, те могат да се поливат и директно. Това изисква активни действия от ваша страна!
В обобщение, редовното и правилно поливане е ключът към оцеляването на най-жадните растения през горещите летни месеци. Не подценявайте силата на навременната грижа – тя не само запазва красотата на градината, но и гарантира, че растенията ще продължат да ви радват с цвят и свежест. С малко внимание и постоянство, дори и най-горещите дни могат да се превърнат в период на пълен разцвет, вместо на изтощение.
Още: Спасете хвойната, преди да е станало късно: Опитни градинари разкриват защо пожълтява