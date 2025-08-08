Летни жеги: Тези 5 растения се нуждаят от много вода сега

Веднага щом температурите надхвърлят 30 градуса по Целзий, цветята и растенията стават особено жадни. За да се предотврати изсъхването им поради интензивната жега и суша, те трябва да се поливат адекватно.

Това важи особено за дървесните растения и многогодишните насаждения, които естествено растат във влажни, богати на хумус почви в покрайнините на горите. Те бързо се сблъскват с проблеми на по-слънчеви места при настоящите метеорологични условия.

Летни жеги: Тези 5 растения се нуждаят от много вода

Хортензии

Хортензиите са истински лакомници за влага и винаги се нуждаят от достатъчно вода, за да растат добре.

Рододендрон

При рододендроните е особено важно водата, използвана за поливане, да е с ниско съдържание на вар. Затова се препоръчва дъждовна вода.

Флокс

Флоксът може да се нарече още огнено цвете, но все пак не понася топлина. През лятото се нуждае от обилно количество вода, особено ако е на особено слънчеви места. Слой от компост от кора успешно предпазва от изсъхване.

Делфиниум

Делфиниумите обичат хладни и проветриви места. Когато навън стане наистина горещо, те трябва да се поливат редовно. Подобно на флокса, те са особено податливи на брашнеста мана, когато водата е оскъдна.

Планински божур

Като произхождащо от влажни ливади, планинският божур изобщо не понася суша. Затова трябва да се полива обилно, особено през много горещи и сухи периоди.

Поливане на растения: Какво трябва да знаете

Високите температури са стресиращи не само за нас, хората, но и натоварват растенията. Можем да си помогнем, като пием много вода или, ако е необходимо, се разхладим в открит басейн или край езеро.

Растенията, от друга страна, вече не могат да абсорбират достатъчно вода през корените си по време на продължителни сухи периоди, защото почвата просто е изсъхнала. Те се нуждаят от вода не само за метаболизма си, но и за транспортиране на хранителни вещества от почвата до клетките си и за охлаждане на листата си – тя изпълнява подобна функция на тази на кръвта и потта при нас, хората. Следователно, много растения в градината са напълно зависими от нашата помощ в горещите и сухи летни дни.

Съвет: С все по-сухите лета си струва да обърнете внимание на растенията за сухи почви, когато проектирате и избирате градински растения.

Видовете с едри листа, които предпочитат сянка и полусянка, обикновено са особено жадни. Когато такива многогодишни растения се засаждат под по-големи дървета, листата не изпаряват толкова много вода, но растенията се сблъскват с ожесточена конкуренция за ценната течност, тъй като корените на дърветата достигат много по-дълбоко в почвата.

Най-добре е да се полива през най-хладните часове на деня, например сутрин или вечер. По този начин се изпарява по-малко вода. Ако обаче растенията вече са много сухи, те могат да се поливат и директно. Това изисква активни действия от ваша страна!

В обобщение, редовното и правилно поливане е ключът към оцеляването на най-жадните растения през горещите летни месеци. Не подценявайте силата на навременната грижа – тя не само запазва красотата на градината, но и гарантира, че растенията ще продължат да ви радват с цвят и свежест. С малко внимание и постоянство, дори и най-горещите дни могат да се превърнат в период на пълен разцвет, вместо на изтощение.

