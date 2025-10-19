Лози и увивни растения, които да подрежете през октомври

Колкото и романтично да изглежда една виеща се лоза през есента, не пренебрегвайте увивните си растения, когато имате ножица, за да подрязвате други растения. Подрязването на лозите им помага да останат здрави и да продължат да пускат нови издънки, без да се разрастват неконтролируемо, така че вашата спретната и здрава градина ще ви благодари за допълнителните усилия. Много лози, особено декоративните и многогодишните сортове, се нуждаят от подрязване, за да се гарантира, че ще процъфтяват във вашата градина през пролетта. Октомври е идеалното време да ги подрежете.

Времето за резитба на повечето лози е след като цветовете им прецъфтят, което често се случва през есента. Има и други основателни причини октомври да е идеалното време за задачата – от една страна, метаболизмът им навлиза в по-бавен ритъм през по-студените месеци и без прекомерен растеж лозите могат да използват енергия за основни функции, като поддържане на здрави корени. Когато работите по лозите в градината си, помнете правилото на трите „Д“ : насочете се към стъблата и други части, които са мъртви, повредени или болни. За допълнителна защита срещу тези неприятни напасти, отрязването на вертикални стъбла на лозите под ъгъл може да предотврати натрупването на вода и водещото до гниене.

Природата е пълна с разнообразие и не всички лози се нуждаят от есенно подстригване. Много видове хортензии, например, са вид растения, които могат да се катерят, но не трябва да се подрязват през октомври, тъй като ще премахнете старата дървесина, върху която цъфтят пролетните цветя. Има и случаи, когато можете да пропуснете резитбата напълно, например когато вземете нова лоза от разсадника или ако искате да постигнете разпръснат вид с вашето растение

Звезден жасмин

Бързорастящият звездовиден жасмин (Trachelospermum jasminoides), който може да достигне 6 метра височина, прави впечатляващо зрелище, когато цъфти през пролетта и лятото. С настъпването на есента, когато цветовете са прецъфтели, го подрежете, за да не прерасне и да запази спретната си форма. Ако искате повече разклонения, можете да подрежете и младите лози. Допълнително предимство на тази задача е, че можете да съберете някои стъбла и да ги използвате за размножаване на нови растения. Това растение произвежда сок, така че не забравяйте да почистите ножицата си, когато приключите с рязането!

Ипомея

Една от едногодишните лози, която понякога може да се нуждае от есенно почистване, е ипомеята (Ipomoea). Всъщност, ще искате да се уверите, че не отглеждате вид от това растение, класифициран като вреден или инвазивен, като воден спанак (Ipomoea aquatica), и ако е така, да го изкорените напълно. За безопасните за градината сортове можете да отрежете колкото е възможно повече от лозите. Това помага да се гарантира, че не обрастват и ще направи място за нов растеж през пролетта, задача, която е по-лесна през октомври, отколкото през късната есен и зимата.

Плетеща роза

Тъй като цъфтят през по-топлите месеци, катерливите рози (Rosa) ще ви благодарят, че не ги подрязвате през лятото , но през октомври, стига да е отминало цъфтенето им, можете да отрежете старите пъпки, като осигурите на здравите достатъчно светлина, за да процъфтяват през следващия сезон. Отрежете мъртвите или болните клони, като завържете здравите издънки към пергола или друга опорна конструкция. Не чакайте до зимата, когато резитбата може да стимулира нов растеж, вместо да позволите на растението да запази силите си. Придържайте се само към почистване, а не към груба резитба през първите три години от раждаемостта.

Латинка

Независимо дали се вие ​​около дърво или се спуска по стена, вашата катерлива латинка (Tropaeolum majus) може да се нуждае от щателно подрязване след цъфтеж, който приключва в началото на есента. Отстранете всички заплетени стъбла, както и повредени, мъртви или болни части. Това ще позволи на растението да диша и да има достъп до светлина. Можете също така да отстраните прецъфтелите цветове през това време, за да могат някои разпръснати цветове да се появят преди студения сезон. Въпреки че растението умира до земята при мразовито време, можете да съберете ядливите му листа и цветове по време на годишното си есенно почистване.