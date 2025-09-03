Как да изгоним акарите по лозата?

Лозята често са атакувани от различни вредители, сред които акарите заемат особено място. Тези микроскопични паякообразни могат да причинят сериозни щети на реколтата, намалявайки нейното качество и количество. Загубите от нападения на акари може да достигнат 30-40% от реколтата от грозде. Ето някои аспекти на борбата с акарите.
Основните видове акари, които засягат гроздето
Акарите са микроскопични паякообразни, които могат значително да повлияят на здравето на лозата. Сред най-опасните видове може да се разграничат няколко основни:
- паякообразен акар (Tetranychus urticae) е най-разпространеният вид;
- гроздов акар (Colomerus vitis);
- галов акар (Eriophyes vitis).
Полезно е да знаете: размерът на възрастните акари не надвишава 0,5 мм, така че е трудно да се открият с просто око.
Как да разпознаем нападение от акари?
Откриването на нападение в ранен етап ви позволява да сведете до минимум щетите. Основни признаци:
- пожълтяване, падане на листата
- поява на характерна паяжина по леторастите
- деформация на младите листа и леторасти
- образуване на гали (брадавици) по листата
- единични жълти петна
Агротехнически методи за борба
Спазването на правилната агротехнология е основата за предотвратяване на нападения от акари:
- редовно разрохкване на почвата около храстите
- премахване на плевели и растителни остатъци
- есенно унищожаване на падналите листа
- правилно формиране на храста за по-добра вентилация
Често срещана грешка на начинаещите лозари е пренебрегването на есенното почистване на обекта. Дори един оцелял лист може да се превърне в източник на инфекция през следващия сезон.
Химически средства за защита
В случай на масово нападение е необходимо химическо третиране. Основните групи препарати:
- контактни акарициди;
- системни инсектициди;
- биологични продукти на базата на полезни микроорганизми.
Важно е да се спазват правилата за приложение:
- извършвайте третиране в сутрешни или вечерни часове
- използвайте продуктите, като разнообразявате активните съставки
- спазвайте времето на излизане на препарата от тялото на растението
Биологични методи за борба
Екологично безопасните методи за борба стават все по-популярни:
- използване на ентомофаги (хищни акари)
- използване на биологични продукти
- фитонцидни растения като естествени репеленти
Полезно е да знаете: хищният акар Phytoseiulus persimilis може да унищожи до 90% от популацията на вредителя.
Превантивни мерки
Ефективната превенция включва набор от мерки:
- редовна проверка на растенията
- навременно подрязване
- поддържане на оптимален микроклимат
- използване на устойчиви сортове грозде
Специалистите твърдят категорично: съвременните сортове грозде съдържат гени за устойчивост на акари, получени чрез селекционни методи. Това значително намалява риска от инфекция.
Въпроси и отговори
Колко често трябва да се извършва третиране?
Препоръчително е превантивните обработки да се извършват 2-3 пъти на сезон: през пролетта преди пъпкуване, след цъфтежа и в началото на август.
Може ли да се използват народни средства?
Да, но те са по-малко ефективни при силно нападение. Настойки от чесън, лук и люти чушки са се доказали добре.
Как времето влияе върху развитието на акарите?
Акарите се развиват по-активно в горещо и сухо време. Високата влажност и дъждът забавят размножаването им.
Какви грешки допускат най-често лозарите?
Основните грешки са късното откриване на нападение, използването на един и същ препарат и недостатъчното третиране.
Как да защитим реколтата преди прибиране?
Месец преди прибиране на реколтата се препоръчва да се спре употребата на химикали и да се премине към биологични продукти.
Заключение
Ефективният контрол на акарите по гроздето изисква цялостен подход, включващ превантивни мерки, навременна диагностика и правилно подбрани методи на третиране. Спазването на агротехниката, редовната грижа за растенията и използването на съвременни защитни средства могат да сведат до минимум риска от инфекция и да поддържат високо качество на реколтата. Важно е да се помни, че превенцията винаги е по-ефективна от лечението на занемарени случаи.