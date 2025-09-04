Има ли правилен ход срещу антракнозата по лозата?

Антракнозата по лозата (Anthracnose, Black Spot, Specifical Antracnose) е гъбично заболяване, което засяга листата, зелените филизи, съцветията, гроздовите зърна и се запазва добре в засегнатите органи (изсъхнали плодове, паднали листа, по повърхността на филизите и др.). Антракнозата е твърде агресивна и причинява големи щети на лозарството.

Патоген

Патогенът е Gloeosporium ampelophagum Sacc. Той зимува върху засегнатите органи на гроздето и се запазва дълго време (до 5 години) под формата на мицел, пикнидии и склероции. Причинителят на антракнозата е силно адаптивен към условията на околната среда и има различни видове размножаване. По време на вегетационния период гъбата произвежда до 30 поколения спори.

Още: Защо е трудно да победим еската по лозата?

Важно е да се отбележи, че спорите покълват само при наличие на течна капкова влага при температура от +10 до +40°C.

При температура от +10 до +12°C инкубационният период продължава 12 дни, при оптимална температура от +24 до +25°C – до 3-5 дни.

Симптоми на заболяването

Валежите през пролетта причиняват ранни повреди на младите листа и леторасти на гроздето, които тепърва започват да се развиват.

Още: Какви грешки допускаме при пръскане на лозето с бордолезов разтвор?

През първата половина на вегетационния период антракнозата се развива по-активно. Втората вълна на развитие се наблюдава през август и септември, ако през този период има чести дъждове или обилна роса. По листата се появяват кафяви ъгловати или кръгли некротични петна с тъмна или червеникава граница, които могат да се сливат. На местата на петната тъканта умира, изсъхва и опада, листната острие се надупчва.

По зелените леторасти на гроздето се образуват хлътнали кафяви, а след това розово-сиви овални петна с тъмна граница, често обхващащи цели междувъзлия. С растежа на леторастите петната се удължават, придобивайки овална форма. Кората и дървесината се разрушават до сърцевината, образувайки язви и дълбоки рани. По ръба на язвите се образува черен калусен наплив. Сокоотвеждането в засегнатите леторасти се нарушава, растежът спира, те стават крехки и лесно се чупят.

По-късно тъканта се напуква, образувайки дълбоки язви. Летоотводите често се чупят и изсъхват. Подобни симптоми се появяват по питите и дръжките на листата. Засегнатите съцветия придобиват кафяв цвят и изсъхват.

По плодовете се образуват кафеникави или сиви хлътнали ъгловати и кръгли петна с тъмна граница. Плодовете не узряват, изсъхват и падат.

Още: Кога е най-подходящо време за пръскане на лозето – сутрин или вечер?

Внимание! Силно разпространение и огнище на болестта в лозята се наблюдава при дъждовно време.

Мерки за борба

Подобряване на вентилацията на короната на храста, за което е необходимо своевременно да се извършват всички зелени операции (откъсване, странично олющване и др.). Това постига превенция не само за предотвратяване на антракноза, но и на други гъбични заболявания.

През есента премахване и изгаряне на онези части от лозовия храст, които са засегнати от антракноза.

Още: Гъбички по растения - причини и лечение

Добри резултати срещу антракнозата се получават чрез ранно пролетно кореново третиране с варово-серен бульон, като най-ефективното време за прилагането му е преди началото на разпъването на пъпките.

Първото пръскане се извършва във фаза 3-4 листа (10-15 см леторасти) с контактен меден препарат (1% бордолезов разтвор). В бъдеще системните фунгициди трябва да се прилагат на интервали от 10-14 дни.

Третирането в началото на вегетационния период с препарати, съдържащи активните вещества манкоцеб и каптан, използвани срещу черни петна, също осигурява защита срещу антракноза.

Фунгицидите от триазолната група имат добър супресивен ефект срещу антракнозата. Последващите своевременни обработки на лозето срещу мана по време на вегетационния период също са ефективни за защита от антракноза.

Важно! След градушка е необходимо да се извърши фунгицидна обработка срещу антракноза възможно най-скоро!

Има много практични съвети и реални истории за противодействие на това заболяване при различни почвени и климатични условия.