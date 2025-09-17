Мана по морковите през есента: Как да спасите реколтата

През есента градинарите често забелязват, че върховете на морковите се покриват с бяло брашнесто покритие – това е брашнеста мана, гъбично заболяване, което може да се отрази негативно на реколтата. В повечето случаи растенията не умират, но отслабват значително.

Болестта се проявява като белезникав прахообразен налеп по листата, постепенно покриващ целите връхни части. В началото петната са малки, но бързо се разрастват, листата започват да изсъхват и да падат. Това влияе негативно на фотосинтезата и отслабва кореноплода. Опасността от брашнеста мана е, че растенията отслабват и в резултат на това кореноплодите се развиват по-зле и вкусът им страда. Болестта може да служи и като входна врата за вторични инфекции и вредители.

Морковите ще останат сочни до пролетта, ако направите това

Борба с маната по морковите

За бърза и ефективна борба с брашнестата мана по морковите, опитните градинари препоръчват, първо, да премахнат засегнатите листа и върхове от зоната, за да се намали вероятността от разпространение на спори.

Второ, вентилацията на редовете трябва да се подобри, ако върховете са дебели, за да се намали влажността. Важна земеделска практика е установяването на подходящата гъстота на насажденията. Разстоянието между растенията в реда трябва да бъде 5-7 см. Прореждането не трябва да се пренебрегва или отлага. Навременното прореждане ще помогне за намаляване на нападенията от вредители и болести и ще предотврати конкуренцията между растенията, като по този начин ще увеличи добива и качеството. Твърде късното прореждане уврежда кореновата система на останалите растения, причинява изсушаване на почвата и води до деформирани, усукани и разклонени корени. Прореждането трябва да започне, когато растението достигне препоръчителното разстояние, за предпочитане на етап 3-4 истински листа.

Трето, необходимо е морковите да се третират с фунгициди, съдържащи сяра или триазоли като активна съставка (например колоидна сяра), съгласно инструкциите за употреба.

Четвърто, биологични препарати като Фитоспорин или Триходермин ще помогнат за поддържане на имунитета на растенията в такава ситуация.

Важно е също така да се поддържа сеитбообращение и да не се оставят растителни остатъци в лехите като превантивна мярка срещу появата на брашнеста мана в бъдеще.

Късната мана, известна още като „кафяво гниене“, се причинява от гъбички от рода Phytophthora, което буквално се превежда като „растениеядец“. Този патоген вирее във влага, хладни нощи и гъсти насаждения, където въздухът се застоява. Спорите на късната мана могат да зимуват в почвата, върху растителни остатъци или дори върху градински инструменти, чакайки подходящия момент за атака.

Резитба на морковите през есента: Трябва или не трябва да се прави