Това са най-добрите сортове лук за засаждане преди зимата

Есенното засаждане на лук дава на градинарите значително предимство, позволявайки им да събират реколтата много по-рано, отколкото при традиционното пролетно засаждане. Освен това, този лук може да се съхранява толкова дълго, колкото пролетния, често издържа до следващата реколта. Реколтата зависи от качеството на посевния материал, а правилният избор на сорт зимен лук е от решаващо значение.

Най-добрите сортове зимен лук

Сорт "Радар" - този сорт е абсолютен фаворит на градинарите с опит като повечето от тях го считат за най-добрия зимен сорт. Този сорт се отличава с полукръгла форма на луковицата, има висок добив, универсален полуостър вкус. Сортът се характеризира с добра студоустойчивост, което го прави препоръчителен за зимно отглеждане.

Градинарите отбелязват като негови предимства високия му добив, големите му глави, вкуса му и способността му да се съхранява дълго време и да не покълва до пролетта.

"Шекспир" - този сорт заема второ място по устойчивост и надеждност. Той е ранозреещ зимен сорт от британска селекция, който се смята за един от най-надеждните в Европа. Образува плътни, полуплоски луковици с кафява кора. Сортът е известен с мощната си коренова система, устойчивост на зимни условия и дълъг срок на годност, благодарение на здравата си структура. Този сорт се счита за устойчив на съхранение и се отличава с приятен сладък вкус.

"Троя"- това е високодобивен ранозреещ лук с отлична устойчивост. Образува равномерни, здрави, заоблени луковици с наситено жълта кора. Осигурява постоянно висок добив. Сортът е популярен благодарение на своята продуктивност

"Сеншуй" - това е ранозреещ, високодобивен зимен сорт. Характеризира се с висока устойчивост на болести, добра зимоустойчивост и отличен, умерено пикантен и сладък вкус. Подходящ е за дългосрочно съхранение. Вкусът му е по-скоро сладникав. Главите растат средно големи, но равномерни, с добро изсушаване на шийката.

"Червен барон" (червен лук) - това е най-популярният сорт сред червения лук за зимно засаждане, къснозреещ и много продуктивен сорт с красив тъмночервен цвят. Подходящ е за дългосрочно съхранение. Сортът е предпочитан заради сладникавия си вкус. Някои градинари предпочитат засаждането му през пролетта.

"Розана" - това е сравнително нов сорт, който привлича с уникалния си вкус и цвят. Това е средно ранен сорт, произхождащ от Великобритания, уникален с розовия си цвят на кората. Деликатният му вкус, кръстоската между жълт и червен лук, го прави идеален за мариноване.

