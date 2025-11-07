Най-важните новини за деня: 7 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 ноември 2025 г.

ПРОПАДНА СДЕЛКАТА ЗА "ЛУКОЙЛ": GUNVOR ОБЯВИ ЗАЩО СЕ ОТТЕГЛЯ (СНИМКА)

Швейцарската компания "Gunvor" (Гънвор) обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл", предадоха "Ройтерс" и Bloomberg. Министерството на финансите на САЩ даде знак, че се противопоставя на сделката, докато войната на Русия срещу Украйна продължава.

ЗА СЕКУНДИ: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПОЗВОЛЯВАТ НА ОСОБЕНИЯ УПРАВИТЕЛ НА "ЛУКОЙЛ" ДА ПРОДАДЕ РАФИНЕРИЯТА (ВИДЕО)

Парламентарната комисия по енергетика проведе извънредно 30-секундно заседание тази сутрин, на което депутатите единодушно одобриха промени, позволяващи назначаването на особен управител в "Лукойл". Той ще има правото да управлява и да се разпорежда с активите на рафинерията в България, включително да ги продава.

ОКОНЧАТЕЛНО: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРИЕХА НАБЪРЗО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА АКТИВИТЕ НА "ЛУКОЙЛ"

След извънредното заседание на енергийната комисия тази сутрин, на което депутатите единодушно одобриха промени, позволяващи назначаването на особен управител в "Лукойл", законът беше скоростно приет и в пленарна зала – на първо и второ четене в рамките на един ден.

СЛЕД ОТТЕГЛЯНЕТО НА "ГЪНВОР": АСЕН ВАСИЛЕВ ОБЯВИ ПЛАН ЗА "ЛУКОЙЛ"

"Новината за оттеглянето на "Гънвор" от закупуване на активите на "Лукойл" е силно притеснителна, защото правителството се надяваше на сделка. Ние предупредихме, че трябва да се изчака ОФАК (Служба за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ) и това решение всъщност е негативно. На 21 ноември, ако правителството не е предприело действия и не се случи сделка, всички банки спират да обслужват "Лукойл".

"ПОЛОЖИТЕЛНИ" СИГНАЛИ ЗА "ЛУКОЙЛ", А ИМА ЛИ ТАКИВА ЗА БЮДЖЕТ 2026? АНАЛИЗ НА ИКОНОМИСТА АДРИАН НИКОЛОВ (ВИДЕО)

Швейцарската компания "Gunvor" ("Гънвор") обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл", след като Доналд Тръмп нарече дружеството "марионетка на Кремъл". Парламентът пък предприе бързи стъпки за назначаване на особен управител в "Лукойл", който ще има правото да управлява активите на рафинерията край Бургас, включително да ги продава. Това са "положителни развития", каза в Студио Actualno Адриан Николов - старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ).

ПАРТНЬОРЪТ НА БОРИСОВ: "ЩЕ СЕ РАЗДЕЛИМ СЪС СОРОСОИДИТЕ". А ВИЦЕПРЕМИЕРИТЕ ДОНЧЕВ И КАРАДЖОВ? (СНИМКИ)

"Ще се разделим със соросоиди, ако открием такива" - с тези думи лидерът на СДС Румен Христов, който е коалиционен партньор на мандатоносителя ГЕРБ и Бойко Борисов, се закани в сутрешния блок на bTV на своите съпартийци, като уточни, че става въпрос само за СДС. Относно временната комисия за разследване дейността на "Отворено общество" и Джордж Сорос и Александър Сорос, Христов каза: "намесата в Източна Европа от Джордж Сорос не беше от най-благоприятните. Те налагаха либерализма. Аз гласувах против Истанбулската конвенция".

МЪЖ ИСКА ДА СЕ ЗАПАЛИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА: РАДОСТИН ВАСИЛЕВ ЗА ИЗМАМИТЕ, ИЗБОРНИТЕ СХЕМИ И КРАЯ НА "ВЕЛИЧИЕ" (ВИДЕО)

След като миналата седмица лидерът на МЕЧ Радостин Василев освети историите на измамени около "Величие", той представи още хора, станали жертва на схемите около Исторически парк и Ивелин Михайлов - по негови думи. Сред тях е и мъж, който иска да се самозапали пред парламента. "Изчерпан съм и съм взел твърдо решение - туба бензин, пред парламента, самозапалвам се", каза един от измамените Стефан Калчев по време на брифинг в парламента.

СЛЕД ГОНКА С "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ": КОЛА С МИГРАНТИ ПАДНА В БУРГАСКОТО ЕЗЕРО, ИМА ЗАГИНАЛИ

Гонка е довела до тежък инцидент на околовръстния път на Бургас, съобщи БНТ. По неофициална информация е имало преследване между екипи на „Гранична полиция“ и кола с румънска регистрация, която превозвала нелегални мигранти. Автомобилът е излетял от пътя и се е озовал в бургаското езеро Вая. По първоначална информация има жертви.

"ЧАШАТА ПРЕЛЯ": ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА ОБЯСНИ ЗАЩО ХВЪРЛИ ОСТАВКА

"Не беше лесно решението и целият Обществен съвет подадохме оставка. Това, че няма Обществен съвет, не значи, че се прекратява проектът за Националната детска болница. Ние непрекъснато бяхме в постоянни борби да получаваме навременна и точна информация от Министерство на здравеопазването". Това сподели пред БНТ проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация и бивш вече член на Обществения съвет за изграждането на детската болница.

ЗАПАДНИТЕ МЕДИИ "ПРЕДАДОХА" ПОКРОВСК, УКРАИНЦИТЕ – ОЩЕ НЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съдбата на Покровск продължава да занимава всяка по-голяма и по-малка медия, следяща войната в Украйна, като западните издания не спират да бълват материали, използвайки свои източници. Общото настроение, което се наслагва – не е възможно градът да бъде удържан от украинската армия, въпреки че официално отговарящите за воденето на военните действия в Украйна от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не проявяват такъв песимизъм – Още: Укрепихме фланговете и прочистваме Покровск: Командирът на щурмовите части на ВСУ

СИСТЕМА, ТЕСТВАНА В УКРАЙНА: ОТКРИ ЛИ НАТО "ЛЕКАРСТВОТО" СРЕЩУ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ? (ВИДЕО)

Полша и Румъния разгръщат нова оръжейна система за защита срещу руски дронове след поредицата от нахлувания във въздушното пространство на НАТО през последните месеци, които разкриха уязвимостите на Алианса и поставиха Европа в състояние на тревога. Американската система Merops, която е достатъчно малка, за да се побере в багажника на средно голям пикап, може да идентифицира дронове и да се приближава към тях, като използва изкуствен интелект за навигация, когато сателитните и електронните комуникации са заглушени.

ДОКАТО ПУТИН СИ ТРОШИ ГЛАВАТА В УКРАЙНА, ТРЪМП НАЛАГА PAX AMERICANA В ЗАДНИЯ МУ ДВОР (ВИДЕО И СНИМКИ)

Докато руският диктатор Владимир Путин продължава с упорството си да хвърля все повече ресурси да пречупи Украйна и по този начин изтощава и собствената си държава, американският президент Доналд Тръмп продължава да разширява Pax Americana в зона, която Путин счита за своя - централноазиатските държави.

CHALLENGER СЕ ЗАВРЪЩА: ЗАЩО ЛОНДОН ВЪЗКРЕСЯВА СТАРИТЕ СИ ТАНКОВЕ?

Британската армия разшири танковия си парк с 32%, освобождавайки от склад 69 танка Challenger 2, съобщи изданието Military Watch Magazine. Според публикацията машините вече са въведени в експлоатация – най-голямото попълнение във въоръжените сили на Обединеното кралство през последните години. Така британската армия вече разполага с 288 бронирани машини, в сравнение с 219 в края на 2024 г. Данните са публикувани в годишния британски статистически алманах за военни бойни средства, издаден в края на октомври.