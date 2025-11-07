Черногорското правителство удължи кампанията за ограничаване на цените в страната

Черногорското правителство реши да удължи кампанията за ограничаване на цените до 31 март следващата година, като цените на 800-900 артикула ще бъдат намалени с 15 до 20 процента, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, цитирайки министъра на икономическото развитие на Черна гора Ник Джелошай.

Още: "Вучич нападна Турция": Напрежението в Черна гора, обяснено от главата на ислямската общност там

На пресконференция Джелошай каза, че в сътрудничество с Търговската камара на Черна гора (PKCG), с производителите и секторите на търговията на едро и дребно през последните дни са проведени поредица от срещи, сформирана е работна група и е взето решение за ограничаване на надценките за определен брой продукти. „Целта на правителството беше да постигне решение чрез споразумение, въз основата на диалог, а не да го налага“, каза Джелошай.

Още: Руски телеграм канал вижда "сръбски сценарий" в Черна гора (ВИДЕО)

Кампанията за ограничаване на цените ще бъде почти идентична с предишната, отбелязва МИНА. Очаква се решението да бъде публикувано в Държавен вестник, а прилагането му ще започне осем дни след публикуването, за да се даде време на търговските обекти да се подготвят, предаде БТА.

Още: Визова бариера за руснаци в още една държава - на Балканите