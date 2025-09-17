Резитба на морковите през есента: Трябва или не трябва да се прави

Защо да подрязваме връхчетата на морковите през есента: Кога и как се прави?

Можете да окосите или проредите връхчетата на морковите през есента - опитните градинари знаят, че някои случаи има много основателни причини за извършване на тази процедура, а в други е по-добре тя да се пропусне. Трябва обаче да вземете предвид климатичните условия.

Защо да подрязваме връхчетата на морковите през есента: Кога и как се прави?

Първо, гъстата зеленина изсъхва лошо след дъжд и роса, създавайки влажен микроклимат около корените. Това увеличава риска от гъбични заболявания и гниене. Като премахвате горните листа, подобрявате вентилацията и ускорявате изсъхването на почвата, намалявайки риска от кореново гниене.

Второ, морковите с подрязани върхове ще бъдат по-лесни за прибиране през есента - връхчетата им няма да са толкова дълги и да пречат при изкопаването им.

Морковите ще останат сочни до пролетта, ако направите това

Все пак си струва да се има предвид, че в някои случаи подрязването на върховете е нежелателно. Ако планирате да съхранявате моркови дълго след прибирането на реколтата, най-добре е да оставите върховете, тъй като зелената маса помага на моркова да задържа влагата по-дълго, намалявайки свиването на откъснатия кореноплод и загубата на сокове в него.

Също така, ако времето е топло навън, драстичната резитба може да причини стрес в растенията и да провокира преждевременно стареене на короноплодите.

По-щадяща процедура, подходяща, ако върховете са твърде гъсти, е просто да се проредят листата, като внимателно се отстранят долните им части. Това ще позволи на растенията да „дишат“ по-добре.

Как да съхраняваме моркови, така че да са свежи най-дълго време?

Повечето опитни градинари засаждат моркови и през есента.

Засаждане на моркови през есента - какви са предимствата

Не всички градинари разбират предимствата на това засаждане. Този метод обаче има значителни предимства пред пролетното засаждане. Основното предимство е възможността да се осигурят ранни зеленчуци с безспорно качество. Освен това, засаждането на моркови през есента е по-изгодно по редица други причини:

По-високи добиви. Тайната е, че през есента и началото на пролетта почвата съдържа повече влага, която е необходима за образуването на големи кореноплодни култури, което означава, че културата има време да порасне преди началото на сушата.

Растенията имат по-стабилен имунитет към болести и насекоми вредители, включително морковената муха, ако са засадени през есента. Морковите, засадени по това време, са по-сочни и имат по-изразен вкус и аромат.

След прибиране на реколтата можете да засадите други ранозрели зеленчуци в лехата. Репички, грах или зеленолистни зеленчуци (ако климатът във вашия регион позволява) са подходящи за тази цел.

Решаващо торене за морковите през август: Не го пропускайте, за да са прави, едри и сладки