Многогодишен храст, който трябва да подрязвате през ноември за по-здраво растение през пролетта

Ноември е отлично време за резитба на някои многогодишни храсти. Докато някои растения се възползват от запазването на листата си през зимата, други се нуждаят от известно почистване за най-добрия предстоящ вегетационен период. Зимата може да се отрази негативно на някои храсти, като увреди короната и корените, ако не бъдат правилно подрязани или защитени през есента. Ангелската тръба (Brugmansia spp.) може да се възползва значително от есенната резитба - особено ако се държи в контейнер.

Бругманзия е бързорастящ, нежен храст, произхождащ от Южна Америка. Не е трудно да забележите това растение с неговите ароматни цветове с форма на камбанка. Тези големи цветове висят от стъблата като висулки и внасят цветен акцент във вашия двор в нюанси на бяло, оранжево, розово или жълто. Сезонът на цъфтеж варира при различните видове, като някои цъфтят през целия вегетационен период, а други само когато температурите започнат да падат. Обърнете внимание, че цветовете са силно токсични при поглъщане или вдишване от хора или животни

Въпреки това, тя лесно се адаптира към живот в контейнер, така че можете да я култивирате и в други региони. Това не само поддържа вашия ангелски тръбен клон в по-управляем размер, но и ви дава възможност да го презимувате вътре, за да можете да се наслаждавате на храста си години наред. Ноември е идеалното време за резитба на вашите саксийни и в земята ангелски тръбен клон.

Как да подрежете храста

Подрязването е съществена част от отглеждането и грижата за вашата ангелска тръба. То помага за предотвратяване на свръхрастеж, както и за поддържане на привлекателна форма. Ще ви трябват чисти, остри ножици и ръкавици, за да предотвратите дразнене на кожата, причинено от сока ѝ. Можете да подрязвате храста си по всяко време, когато забележите, че расте непокорно. Ноември обаче е чудесно време за подрязване, за да се насърчи по-гъст растеж и да се поддържа размерът му. Както за саксийните, така и за засадените в земята ангелски тръби, просто помнете трите „Д“ правила : първо се съсредоточете върху мъртвите, болните и повредените клони.

За начало отрежете всички засегнати, нездравословни клони и след това преминете към оформянето. Можете да отрежете новите издънки до 2,5 см от по-старата дървесина. Това растение понася силна резитба, но ако вашата засадена в земята алое вера е обрасла, можете да я подрежете напълно до нивото на почвата. Въпреки че може да поникне отново, в зависимост от климатичната ви зона, можете да използвате тези резници, за да размножите нови растения, като ги поставите във вода или перлит, за да се вкоренят. алое вера има склонност към издънки, когато се отглежда на открито.

Чувствайте се свободни да отрежете всички разпръснати издънки, които намерите около основата. Ако подрязвате саксийна алое вера, имате две възможности, след като приключите с резитбата. Можете или да я презимувате на хладно и тъмно място, за да може да премине в латентно състояние, или на слънчево място, където температурата остава над 15 градуса по Целзий през цялата зима. Можете да я изнесете обратно навън след последните пролетни слани.