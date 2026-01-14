Многогодишни растения за засаждане през януари

Многогодишните растения са опората на цветните лехи. Тези надеждни растения цъфтят година след година, изпълвайки градините с пъстри цветове и интересна зеленина и привличайки опрашители към богатите си на нектар цветове. Най -добрите многогодишни растения ще цъфтят в продължение на много месеци и има огромно разнообразие, от което да избирате. Каквото и да е вашето пространство или вкус, има многогодишни растения, които да подхождат на всяка градина.

Многогодишните растения се предлагат в контейнери от градински центрове или разсадници целогодишно. Широк избор се предлага и с голи корени през по-студените месеци. Тези растения предлагат по-евтина алтернатива на растенията, отглеждани в контейнери, и са удобни за засаждане през януари, ако искате да разширите идеите си за двора през зимата.

Има дълъг списък с многогодишни растения, които често се предлагат за закупуване с голи корени. Трудно е да се направи кратък преглед, въпреки че сме подбрали седем от най-лесните за засаждане през януари за фантастичен цъфтеж през годините.

Какво представляват многогодишните растения с голи корени?

Купуването и засаждането на многогодишни растения с голи корени е много рентабилен начин да добавите растения към идеите си за двора . Многогодишните растения с голи корени се отглеждат на поле и се доставят на градинарите без почва или саксии. Те имат здрави корени и пъпки и са по-евтини от многогодишните растения, отглеждани в контейнери.

Многогодишните растения с голи корени е най-добре да се засаждат възможно най-скоро в цветни лехи или бордюри, но ако земята ви е замръзнала, подгизнала или тежка, растенията могат да се поставят в саксии, пълни с компост, за да започнат да растат - готови за засаждане на окончателното им място, след като температурата на почвата се повиши.

Ето нашата селекция от седем фантастични многогодишни растения с голи корени, които да засадите през януари:

Астилба

Астилбите са драматични растения благодарение на високите си многогодишни цветове , които предлагат приказна гледка всяко лято и привличат пеперуди и други опрашители. Има стотици различни сортове, от които да избирате, а цветните класове могат да достигнат височина от 30 до 90 см.

Лилейник

Лилейниците , известни още като хемерокалис, са лесни за поддръжка многогодишни растения. Както подсказва името, всеки цвят трае само един ден, но общият период на цъфтеж при много сортове може да продължи много месеци. Лилейниците се предлагат в различна височина и нюанси, като има ранноцъфтящи, средноцъфтящи и късноцъфтящи сортове, от които да избирате.

Те искат топлина и топлина, така че място на пълно слънце, където растенията могат да получават поне шест часа слънце на ден, е идеално, когато решавате къде да засадите лилейници . Лилейниците също така предпочитат влажна и добре дренирана почва, обогатена с органична материя преди засаждане. Както бе споменато по-рано, те са растения, които не изискват много поддръжка и могат да растат в лехи или контейнери, а подрязването на лилейниците през есента може да помогне за осигуряване на повече цъфтеж през следващата година.

Флокс

Многогодишните бордюрни флокси са покрити с метлици от цветове и имат много дълъг период на цъфтеж - това ги прави изключително популярни растения за селски градини за цветни лехи или контейнери. По отношение на височина, форма и цвят, има огромно разнообразие от флокси за отглеждане - така че е вероятно да има вид за всяка градина.

Вероника

Вероника, известна като велурена, е друго универсално и лесно за поддръжка многогодишно растение, което през лятото цъфти с шипове. Има различни видове вероника, които се предлагат в различни размери и цветове, включително сортове с лилави, розови, сини или бели цветове, които могат да варират от шест инча до един метър и половина височина.