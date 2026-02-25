Какво трябва да знаете, преди да засадите божури тази пролет

Божурите са красиво и вечно допълнение към вашата градина. Със своите ароматни, впечатляващи венчелистчета и лъскава зеленина, тези растения грабват светлината на прожекторите във всеки пейзаж. Но преди да засадите един в градината си, е важно да знаете дали ще се завърне през следващата година. Разбирането на жизнения цикъл на божурите ще ви помогне да определите къде да ги засадите и да управлявате очакванията си за следващите вегетационни периоди. Ще блестят ли само за един сезон или ще осигуряват красота за години напред? По-нататък експерти по градинарство отговарят на въпроса дали божурите са многогодишни растения и предоставят задължителни съвети за грижа.

Божурите многогодишни ли са?

Най-популярните видове божури са тревисти божури, дървесни божури и ито (или междусекционни) божури. Всички тези божури са многогодишни растения, което означава, че те увяхват в края на вегетационния период и цъфтят отново на следващата година. „Тревистите божури умират обратно в земята всяка зима и израстват отново през пролетта“, казва Кели Фънк, президент и главен изпълнителен директор на Jackson & Perkins. „Дървесните божури са дървесни храсти, които запазват надземната си структура през цялата година. Ито божури са хибриди между тревисти и дървесни божури; те умират обратно като тревистите видове, но имат по-здрави стъбла и големи цветове като дървесните божури.“

Кога цъфтят божурите?

Повечето божури се установяват след две или три години, така че е малко вероятно да видите цъфтеж веднага. „Ако цъфтят, растенията често цъфтят по-малко обилно и понякога имат различни форми на цветовете от установеното растение“, казва Тес Курачина, директор на „Живи колекции“ и куратор на „Тревисти колекции“ в Нюйоркската ботаническа градина. „За да позволите на растенията да посветят цялата си енергия на растежа на корените, отрежете цветните пъпки за първия или два сезона.“

Как да подготвите божури за зимата през ноември?

След като се установят, всеки вид божур цъфти с малко по-различен цикъл, което ви позволява да поддържате градината си пълна с току-що разтворени цветове от април до юни (ако климатът и пролетните температури си сътрудничат). „Наличието и на трите вида в градината позволява сезонът на божурите да се удължи до осем седмици“, казва Курачина. „Последователността започва с дървесни божури, цъфтящи от средата на април до началото на май; след това божурите Ито цъфтят от средата на май до началото на юни. Накрая, тревистите божури цъфтят от средата на май до средата на юни.“

Докато отделните цветове траят само около седем до десет дни, с правилните грижи можете да очаквате десетилетия повтарящ се цъфтеж. „Божурите са изключително дълголетни; много растения виреят в продължение на 50 и повече години, като някои са документирани, че живеят от 75 до 100 години“, казва Фънк.

Често срещани причини, поради които вашите божури не цъфтят

Ако вашите божури не пъпкуват и не цъфтят с жизнеността, която сте очаквали през пролетта, те може да са изправени пред един (или повече) от тези проблеми със слънчевата светлина, почвата, местоположението или стреса.

Липса на светлина

Божурите са растения, които се нуждаят от 6 до 8 часа слънчева светлина дневно, за да цъфтят най-добре. „На твърде много сянка растенията образуват листа, но малко или никакви цветове“, казва Фънк.

Решението: Най-простото решение е да подрежете надземните клони от близките дървета или по-високи храсти. Ако това не е възможно, преместете божурите си на по-слънчево място. „За най-добри резултати изберете постоянно място за засаждане с пълно слънце от самото начало“, казва Фънк. „Божурите не обичат честото пресаждане.“

Дълбоки корени

Подобно на картофите, божурите имат точки на растеж, известни като очи, които трябва да се засаждат точно под почвата. „На около 5 см дълбочина за тревистите и итох божури и 10 см за дървесните божури“, казва Курачина. „Нито един не трябва да се засажда по-дълбоко от 15 см, тъй като е вероятно да изгние.“

Решението: Ако корените ви са само малко по-дълбоки, може да успеете да премахнете рохкавата почва около короната на растението. В противен случай, изваждането на корените изисква премахване и пресаждане, казва Фънк. „Неправилната дълбочина на засаждане е една от най-честите причини божурите да не цъфтят“, казва тя. „За да поправите това, извадете ги и ги пресадете през есента на правилната дълбочина. Винаги проверявайте дълбочината на засаждане, преди да засипете с почва.“