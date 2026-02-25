Време е за пресаждане на цветя: Какви материали могат да се използват за дренаж?

Дренажът в контейнери, както и в лехи, който се използва широко в оранжерийното производство, не само позволява излишната вода да се оттича, но и предотвратява гниенето на кореновата система на растението. Дренажният слой има и ролята да осигури достатъчен въздушен поток, както и наличието на хранителни вещества, които се транспортират от корените до другите растителни органи.

За тази цел най-често се използват неорганични материали като чакъл, експандирана глина, счупени тухли или керамика, въглища, полистирол, вермикулит, перлит и други подобни.

Предимства на чакъла

Още: Лесно за отглеждане цвете, обявено за лятна луковица на годината

Един от най-често използваните материали като дренажен слой е чакълът или дребните камъчета поради неговата издръжливост и дълготрайност. Предимствата на използването на този материал се изразяват във факта, че чакълът предотвратява задържането на вода, а също така има благоприятен ефект върху аерирането на почвата. Освен всичко друго, той е достъпен и се нанася на слой от един до два сантиметра, поставя се на дъното на контейнер, саксия или цветна леха и се покрива с почва.

Преди да купите още тор, направете този 5-минутен тест на почвата

Експандираната глина е друг материал, използван за дренажни цели. Тя се произвежда чрез обработка на чиста глина при високи температури от 1100°C, което води до гранули, които са леки, химически инертни и силно пропускливи за вода и въздух. Тя не променя значително pH стойността, не се разлага и може да се използва повторно, обикновено в слой от един до пет сантиметра. Използва се и като субстрат в хидропонното производство на растения.

Градински билки, които НЕ трябва отглеждат от семена

Счупена тухла или керамика могат да се използват като дренажен слой, когато става въпрос за по-големи контейнери, защото размерите на този материал достигат до пет сантиметра.

Дървените въглища са и отличен дренажен материал, който позволява аериране на субстрата, има антибактериални ефекти и повишена порьозност. Поставят се на дъното на съда на слой от един до два сантиметра, а също така могат да се смесят с почвата, за да се подобри структурата ѝ. Особено важни са за сукулентите и кактусите, които са чувствителни към излишна влага.

Още: Най-лошите грешки, които трябва да се избягват при резитба на растения

Стиропорът също много често се използва като дренажен материал, който предотвратява гниенето на корените и уплътняването на почвата, тъй като позволява на излишната вода да се оттича. Недостатъкът е, че не е биоразградим. Поставя се на слой от два до пет сантиметра на дъното на контейнера под формата на натрошени парчета.

Перлит и вермикулит се смесват със субстрата.

Що се отнася до материали като перлит и вермикулит, те могат да се използват като дренажен слой, но поради специфичните си свойства, обикновено се смесват със субстрата.Перлитът е материал, получен от вулканичен силикатен пясък чрез обработка при температура 1200°C. Той е лек, химически инертен и стерилен до момента на полагане. Не е идеален като дренажен слой, но е по-добре да се смеси с почвата , защото с течение на времето се превръща в прах и има склонност към уплътняване, което предотвратява оттичането на излишната вода.

Още: Двойки билки, които са перфектните градински спътници

Вермикулитът е железен или алуминиев силикат и се получава чрез нагряване до 1000°C. Той абсорбира добре вода и хранителни вещества, така че не може да бъде класически дренажен материал, а подобно на перлита се смесва със субстрата. Ако се инсталира като самостоятелен дренажен слой, може да повлияе на задържането на вода и въздух, което ще попречи на нормалния растеж и развитие на растенията. Характеризира се с това, че губи термична инертност след поливане, а дезинфекцията с вермикулит е много сложен процес.