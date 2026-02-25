Лесно за отглеждане цвете, обявено за лятна луковица на годината

Ето основните изисквания за грижа за отглеждане на гладиоли:

Ако търсите вдъхновение за лятната си градина, разгледайте това поразително цвете, което току-що беше обявено за най-добрата луковица на 2026 г.

Гладиолусът е коронясан за лятна луковица на годината от Flowerbulb.eu, печелейки най-високи отличия за драматичната си красота, широката си цветова гама и привлекателността си за опрашителите .

Засадени през пролетта след последната слана, гладиолусите (известни още като по-здрави братовчеди на луковиците) произвеждат извисяващи се класове от ароматни цветове в почти всеки цвят, които привличат колибри, пеперуди, пчели и земни пчели.

Още: Най-лошите грешки, които трябва да се избягват при резитба на растения

Името произлиза от латинската дума „gladius“ , която означава „меч“ – препратка към поразителната листа с форма на меч и прякора „мечовидна лилия“, обяснява Flowerbulb.eu, промоционална агенция за сектора на цветните луковици в Холандия.

Сред стотиците налични сортове, едроцветните гладиоли са най-популярни, но по-ниските сортове се отглеждат добре в контейнери . Миниатюрните сортове растат между 30 и 60 см височина, докато съвременните хибриди могат да достигнат над 1,2 метра височина. Дългите цветни класове са осеяни с десетки пъпки, които се отварят последователно отдолу нагоре.

Поради високите си цветни класове, гладиолите се нуждаят от малко допълнителна опора, като например бамбуков кол, за да се държат прави. Flowerbulb.eu също така предлага засаждане на гладиоли сред декоративни треви , които естествено ги поддържат, както и божури, които предлагат здрава опора и създават романтична комбинация. Или помислете за комбинирането им с далии, за да създадете смела смесица от цвят, текстура и височина.

Засадете луковиците в добре дренирана почва на слънчево място с поне шест часа слънчева светлина дневно и поливайте редовно през сухите периоди. Според Flowerbulb.eu, можете да удължите сезона на цъфтеж, като засаждате луковици на всеки две седмици до края на юни.

Още: Двойки билки, които са перфектните градински спътници

Ето основните изисквания за грижа за отглеждане на гладиоли:

Засаждат се на пълно слънце; въпреки това, те понасят и частична сянка.

Използвайте всяка добре дренирана почва.

Поливайте обилно в началото, а след това всяка седмица след първото поливане.

Още: Градински билки, които НЕ трябва отглеждат от семена

Засадете, когато времето е топло или около 15°C.

Светлина

Гладиолите виреят най-добре на пълно слънце, но ако такова не е налично, те ще цъфтят и на частична сянка.

Почва

Още: Преди да купите още тор, направете този 5-минутен тест на почвата

Всяка добре дренирана почва е подходяща за отглеждане на гладиоли. Въпреки че гладиолусите могат да понасят плитко засаждане, поставянето им на поне 15 см под повърхността на почвата осигурява опора за поникващите издънки.

Вода

След първоначалното засаждане, полейте обилно. След това поливайте гладиолите всяка седмица.

Температура и влажност

Още: От капризни до перфектни: 7 трика за здрави и пищни петунии

Твърде ранното засаждане на гладиоли няма да ви възнагради с по-ранен цъфтеж: гладиолите се цупят в студена почва и дори могат да изгният. Изчакайте, докато нощните температури достигнат 15°C, преди да засадите луковиците си за гладиоли, като изберете място в градината си, което получава поне пет часа пълно слънце всеки ден. Гладиолите цъфтят от юли до слана. Растенията обаче не цъфтят непрекъснато, така че засаждането на нови луковици на всеки две седмици ще удължи сезона на цъфтеж.

Тор

Наторете новопоникналите издънки на гладиоли с балансиран течен тор 10-10-10 .