6 семена, които да започнете през февруари, за да имате предимство в пролетната си градина

Зимата може да прави всичко възможно, за да разпространява лед, сняг и мразовити температури из цялата страна, но все още има много неща, които можете да направите на закрито, за да подготвите градината си за пролетта .

Вярвате или не, февруари е идеалното време да започнете с някои семена, така че те да са готови за засаждане в земята, когато температурите се повишат. Тук разговаряхме с експерти за някои от техните любими.

Чушки

Експертите са съгласни: чушките са идеален избор за ранно отглеждане на закрито.

„Използвайки термопостелка, ги засявам вътре в началото на февруари, за да имам силни, но не и дългокраки разсади за подходящото време за засаждане“, казва треньорът по градинарство Тери Спейт.

Майсторът градинар Анджела Джъд също препоръчва термопостелка, отбелязвайки, че чушките може да се нуждаят от повече време, за да покълнат и да растат. „Февруари е чудесно време да ги засадите на закрито“, добавя тя.

Домати

Доматите са друг отличен избор за ранно засаждане на закрито. Тяхната склонност към горещо лятно време означава, че те се възползват от това да имат предимство на закрито.

„Засадете домати на закрито през февруари, за да имате готови разсади с подходящ размер, когато нощите се затоплят“, казва Джъд. „Пресадете ги веднъж, ако е необходимо, за да не се вкоренят, преди да ги засадите навън.“

Джудже патладжани

Подобно на доматите и чушките, патладжанът е член на семейство паслънови и се възползва от ранното начало на вегетационния период.

„Те имат бавен процент на покълване“, казва Спейт. „Планирам достатъчно време да сея поне два пъти, в случай че покълването е минимално.“

Доматилос

Макар че може би не са толкова широко разпространени като вездесъщия домат, доматите са друг чудесен вариант.

„Забавно е да ги засадите на закрито“, казва Джъд. „Растат бързо, след като се развият. Планирайте да имате поне две растения за добър завръз на плодове.“ Тя отбелязва, че подобно на доматите, можете да ги засадите дълбоко.

Билки

Също така е разумно да започнете предварително с отглеждането на билки от семена, тъй като процесът на отглеждане може да отнеме време. Помислете за ранно отглеждане на босилек, мента, лавандула, магданоз и мащерка. Можете също така да започнете да отглеждате лук от семена на закрито.

Кръстоцветни

Културите за хладен сезон, като тези от семейство Brassica (например зеле, карфиол, броколи), също могат да се възползват от отглеждането им на закрито, тъй като това им помага да достигнат зрялост, преди интензивността на летните жеги да настъпи напълно.

Когато дойде време да пресаждате разсада си на открито, бъдете внимателни. Кръстоцветните растения могат да бъдат малко капризни.