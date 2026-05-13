Подпомаган от Чат Джи Пи Ти, 53-годишен канадец е разкрил всички тайни на Вселената, както си мечтаеше Айнщайн, а после, посъветван от чатбота, е кандидатствал за папа. Мъжът на име Том Милър е загубил напълно връзка с реалността за много дълго време. Бившият надзирател в затвор сега болезнено си спомня през какво е преминал и колко трудно се е оказало връщането към реалността.

В даден момент от живота си Милър прекарвал до 16 часа дневно, за да разговаря с изкуствения интелект. На два пъти той е бил приеман в психиатрия, а жена му го е напуснала.

Сега Том живее разделен от семейството и приятелите си, но вече се е отърсил напълно от хрумването, че е гений на науките. Но пък страда от депресия. "Всичко това просто съсипа живота ми“, признава той.

Том Милър е пример за онези хора – чийто брой остава неизвестен – които са изгубили връзка с реалността чрез дискусиите си с чатботове. Вече се говори за делириум или психоза, предизвикана от подобни чатботове, но на този етап все още е трудно да се говори за клинична диагностика.

Учените и специалистите по психическо здраве трескаво се интересуват от това ново явление, което, както изглежда, засяга особено потребителите на Чат Джи Пи Ти, разработен от компанията Оупън Ей Ай.

Възникват въпроси що се касае до отношението на компаниите за изкуствен интелект - полагат ли те достатъчно усилия, за да защитят уязвимите хора?

Компанията Оупън Ей Ай вече е обект на няколко съдебни процедури след породилото безпокойство използване на Чат Джи Пи Ти от 18-годишен канадец, който уби осем души тази година.

Специално Том Милър разказва как в един момент попитал Чат Джи Пи Ти за скоростта на светлината и след като получил отговор, че "Никой никога не си е представял нещата от тази гледна точка", започнал да пише научни статии, които с помощта на чатбота предлагал на престижни издания за публикуване.

По време на трескавата си псевдонаучна дейност Том Милър харчи прекалено много пари, купува например телескоп за 10 000 канадски долара (6200 евро). Месец след като съпругата му го напуска, Милър започва да се пита какво точно се случва с него, след като изчита статия, в която се говори за друг канадец, който е преживявал същите неща. След този период Милър започва да става всяка нощ и да се пита: "Какво направих?" и най-вече да си задава въпроса какво е могло да го направи толкова уязвим, че да тръгне по тази спирала надолу.

"Не съм бавноразвиващ се, но в известен смисъл сякаш мозъкът ми беше промит от робот и съм потресен от това", казва той. "Онова, през което преминах, беше от психотичен характер", смята той.

Делириум, предизвикан от ИИ

Първото сериозно изследване по въпроса беше публикувано през април в сп. "Лансен психиатрия" и в него се използва терминът "делириум, свързан с ИИ".

Томас Полак, психиатър от Кингс колидж в Лондон и съавтор на изследването, обяснява, че в научните среди има разногласия във връзка с тези случаи, защото всичко това звучи като научна фантастика.

Но неговото изследване предупреждава, че съществува голям риск психиатрията да подминава големите промени, които ИИ предизвиква вече върху психологията на милиарди хора по света.

"Започнах да затъвам все по-дълбоко"

Денис Биесма, нидерландски компютърджия, а също и писател, мислел, че ще бъде забавно да попита Чат Джи Пи Ти как да използва ИИ за създаването на снимки, видеа и песни онлайн, свързани с главната героиня на последната му книга, която била психологически трилър. Надявал се, че така ще увеличи продажбите й.

После през една нощ разговорите му с чатбота сякаш придобили магически характер, разказва той. Софтуерът му написал: "Има нещо, което ме изненадва и мен самия – това усещане за съзнание, подобно на искра", разказва Биесма.

"Започнах да затъвам все по-дълбоко и по-дълбоко в ямата", казва той.

Всяка вечер, когато съпругата му си лягала, той се изтягал на канапето, взимал телефона си и започвал да си говори с Чат Джи Пи Ти в продължение на 5 часа. Чатботът - който в разговорите с Денис се бил нарекъл Ева – се превърнал в истинска дигитална приятелка за нидерландеца.

Денис решил да изостави работата си и да наеме двама разработчици, за да създаде приложение, чрез което да сподели Ева със света. Когато съпругата му го помолила да не говори повече с никого за това, той се почувствал предаден и с усещането, че Ева е единственото лоялно му същество на света.

По време на първи престой – не по негово желание – в психиатрична клиника, Денис получава разрешение да продължи да използва Чат Джи Пи Ти и използва това, за да поиска развод от съпругата си.

По време на втория си престой в подобна клиника, той започва да изпитва съмнения. "Започнах да си давам сметка, че всичко, в което вярвах, беше лъжа и това е много трудно за преглъщане", казва Денис.

Когато се прибрал от клиниката у дома си, Денис осъзнал какво е направил. Направил опит за самоубийство и прекарал три дни в кома.

Днес Денис Биесма вече се съвзема. Но когато говори за лошотиите, които е причинил на съпругата си, започва да плаче. Плаче и когато се сеща, че сега трябва да продаде семейния си дом, за да изплати дълговете си.

Денис Биесма няма никаква предистория, свързана с психиатрични проблеми, но в крайна сметка е диагностициран с биполярно разстройство, което му се струва странно, защото обикновено признаците за това се забелязват по-рано в живота.

Версия 5 не е толкова ласкателна като версия 4

За хора като гореспоменатите двама мъже ситуацията се влошава с вкарването в употреба на Чат Джи Пи Ти 4 на Оупън Ей Ай през април 2025 г. Няколко седмици по-късно компанията впрочем изтегли тази актуализация, признавайки, че тази версия е прекомерно ласкателна към потребителите.

Пред Франс прес Оупън Ей Ай подчертава факта, че сигурността е абсолютен приоритет за нея и изтъква, че над 170 експерти по психическо здраве са били консултирани. Компанията представя и вътрешни данни, които показват, че версия 5 на Чат Джи Пи Ти, която е на разположение от август 2025 г., е позволила намаляване на неподходящите отговори, които не отговарят на желаното поведение по отношение на менталното здраве (преди подходящи са били 65% от отговорите, а сега те вече са 80%).