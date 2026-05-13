Бизнесменът, рекетиран от Нотариуса, окончателно осъди прокуратурата

Прокуратурата е осъдена окончателно на втора инстанция да плати 25 000 лева обезщетение на гръцкия бизнесмен, дипломат и университетски преподавател Йоаким Каламарис, който преди време разказа публично за схема за рекет и натиск, свързвана с убития преди две години Мартин Божанов-Нотариуса.

Решението е на Софийския апелативен съд (САС), който обаче намалява наполовина присъденото от първата инстанция обезщетение. Първоначално Софийският градски съд беше постановил прокуратурата да плати 50 000 лева, докато самият Каламарис претендираше за 100 000 лева.

Делото е свързано с обвинение в измама в особено големи размери, повдигнато срещу бизнесмена през 2023 г. Според Каламарис разследването е било използвано като инструмент за натиск и изнудване във връзка с инвестиционен проект за жилищно строителство.

По думите му той и партньорите му търсели съинвеститори за проекта, когато се появили арабски бизнесмени с българско гражданство. След подписването на предварителен договор започнали проблеми около съседни имоти, а впоследствие в казуса била намесена и прокуратурата. Каламарис твърди, че в основата на натиска е стоял адвокат Велимир Атанасов, сочен за близък до кръга на Мартин Божанов-Нотариуса.

Бизнесменът твърди още, че Атанасов е поддържал близки отношения с тогавашното ръководство на Софийската районна прокуратура, включително с бившата ѝ шефка Невена Зартова. След убийството на Божанов започнаха проверки за предполагаем натиск и влияние около т.нар. кръг "Нотариуса", а самите бизнесмени бяха изслушани и в парламента. Впоследствие ръководството на Софийската районна прокуратура беше сменено, но до други последици не се стигна.

Обвинението срещу Каламарис е повдигнато през май 2023 г. Тогава прокуратурата му налага гаранция от 50 000 лева и забрана да напуска страната. Няколко месеца по-късно постановлението е отменено от горестоящата прокуратура, а разследването е прекратено след общо пет месеца.

В съдебните решения се цитира и постановлението за прекратяване на делото, в което самата прокуратура признава сериозни нарушения при повдигането на обвинението.

"Обвинението е повдигнато без убедителен анализ на доказателствата. Напълно са игнорирани изводите на съдебно-техническата експертиза", се посочва в документа. Според прокуратурата спорът е бил изцяло в сферата на търговските отношения, а наказателноправната квалификация е приложена неправилно.

По време на делото съпругата и близки на Каламарис разказват, че разследването е нанесло сериозни щети върху репутацията му. Те описват как бизнесменът, който е преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и почетен консул на Уругвай в България от 2014 г., постепенно загубил доверието на част от своите партньори и контакти.

Свидетели твърдят още, че ограниченията са затруднили професионалните му пътувания до Гърция, а публичността около делото е довела до социална изолация и напрежение в семейството му.

Апелативният съд приема, че обвинението действително е накърнило авторитета и личния живот на Каламарис, но въпреки това намалява размера на обезщетението до 25 000 лева.

"Повдигането на обвинение срещу лице, което не е било обект на наказателно преследване, води до по-висок интензитет на негативните преживявания", посочват магистратите.

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.