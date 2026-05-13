Колко често е правилно да поливате потоса

Потосът ( Epipremnum aureum) е чудесно стайно растение за начинаещи . Не само е красив, но е и много издръжлив и търпелив към преполиване и непълно поливане. Въпреки това, потосът не е непобедим и неправилното поливане може да доведе до увяхване и смърт на растението. За щастие, има няколко бързи съвета, които ще поддържат вашия потос щастлив и хидратиран. Разговаряхме с експерти по градинарство за всички тънкости на поддържането на хидратацията на това популярно растение - от правилния вид саксия до най-лесния начин за проверка за потенциални проблеми.

Трик, който кара резниците от Потос да се вкореняват за половината време

Колко често да поливаме

Няма универсален отговор, когато става въпрос за това кога трябва да поливате, тъй като това зависи от редица външни фактори. „Трудността за много хора идва от желанието им да поливат растенията си по определен график“, казва Рейчъл Джилет, собственик на Plant Haus Market . „Наистина би било хубаво, ако нашите растения работеха така!“

Още: Това растение е токсично за домашни любимци

Най-добрият начин да разберете дали трябва да поливате потоса си е като проверите почвата. Ако горните 25 до 50 процента са сухи на допир, значи е време за поливане. „Много хора след това добавят вода, да речем половин чаша, и виждат колко време отнема да изсъхне отново“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms . „След това или добавят още, или намаляват количеството вода всяка седмица, докато намерят правилното количество.“

Обикновено почвата изсъхва около веднъж седмично, което ви подтиква да поливате, но имайте предвид, че това ще варира в зависимост от слънчевата светлина и температурата, така че е най-добре винаги да проверявате първо. Владан Николич, основател на Mr. Houseplant , препоръчва да използвате клечка за хранене, за да сте сигурни. „Просто я забодете вертикално в почвата, чак до дъното на саксията, и бавно я издърпайте“, казва той. „Ако горната половина на клечката излезе суха, значи растението ви е жадно и трябва да се полее.“

Фактори, които трябва да се вземат предвид

Почвата, температурата и слънчевата светлина са основни фактори, когато става въпрос за това колко често трябва да поливате потосите си, така че се уверете, че вземате предвид всичко, преди да започнете.

Още: Трикове, с които потоса ви ще процъфтява

Почва

Потосите предпочитат добре дренирана почва – Джилет препоръчва аеро-посадъчна смес с кора от орхидеи и пемза, която ще поддържа средата по-лека и проветрива. „Избягвайте обикновена почва за саксии “, казва тя. „Тя често е твърде гъста и ще задържа твърде много влага, което може да доведе до гниене на корените.“

Слънчева светлина и температура

Потосът е тропическо растение, така че предпочита малко по-топли температури, в идеалния случай между 18 и 27 градуса по Целзий. По подобен начин потосът вирее на ярка, непряка слънчева светлина, но може да понася различни условия. Ако растението ви получава повече светлина и температурата е малко по-висока, например, тогава ще трябва да се полива повече.

Още: Как да наторите потос с утайка от кафе за красиви листа и буен растеж

„Първо проверете растението си!“, казва Лиза Щайнкопф, основател на „ Гуруто на стайните растения“ . „Ако държите къщата си по-хладна през зимата, растенията ви може да не се нуждаят от толкова много вода. Студеното, влажно растение е нещастно растение – или може би мъртво растение.“

Размер на саксията

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид при поливане, е размерът на саксията ви – и ако вашият саксийник прераства, заемайки по-голяма площ. „Колкото повече корени има в саксията, толкова по-бързо ще изсъхне“, казва Ханкок. „Размерът на саксията също влияе – по-малките саксии не побират толкова почвена смес, колкото по-големите.“

Добра идея е да пресадите потоса си в по-голям съд, когато му дойде времето - междувременно се уверете, че растението е достатъчно напоено.

Още: Най-добрите места за поставяне на потос според Фън Шуй

Как да поливаме

Можете да поливате растението си потос отгоре или отдолу. И двата варианта са чудесни, но винаги се уверете, че саксията, която използвате, има дренажни отвори, преди да започнете. Поливането отгоре, за начало, е доста лесно. „Просто продължавайте да наливате вода директно върху почвената смес, докато тя започне да се оттича от дъното на саксията“, казва Николич. „Тази техника е добра, защото предотвратява натрупването на минерали, като промива почвата.“

Долното поливане е предпочитаният метод на Джилет и е много лесно. Поставете саксията в купа с вода и оставете растението да изтегли водата през дренажните отвори на саксията. Този процес обикновено отнема около 10 до 30 минути, но винаги проверявайте дали почвата е влажна, за да сте сигурни.

Признаци на недостатъчно поливане

Още: Как да наторите потос с утайка от кафе

Потосът е подходящо за начинаещи стайно растение, отчасти защото е много трудно да го поливате, а ако го направите, има много признаци, които ще ви кажат точно какво се случва. „Можете да разпознаете, че вашият потос е жаден, просто като го погледнете. Понякога може да бъде малко драматичен“, казва Джилет. „Ако видите, че листата ви имат по-малко жизненост в походката си и започват да увисват в горната част на растението, това е добър индикатор, че е време за поливане.“

Не забравяйте да проверите почвата – ако е суха на допир, значи растението ви се нуждае от вода. За щастие, стига да не е прекарало твърде дълго без адекватно поливане, увисналият потос може лесно да бъде съживен.