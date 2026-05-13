НБА скърби: Баскетболист почина едва на 29 години, разследва се свръхдоза с наркотици

Нападателят на Мемфис Гризлис Брандън Кларк е починал на 29-годишна възраст, потвърди отборът от НБА. Роденият в Канада играч беше избран в първия кръг на драфта през 2019 г. и през този сезон беше изиграл само два мача поради контузии. От Гризлис заявиха, че са разбити от загубата. Причината за смъртта все още не е оповестена, но според медийни информации се разследва свръхдоза с наркотици.

Почина играч на Мемфис Гризлис

"Брандън беше изключителен съотборник и още по-добър човек, чието влияние върху организацията и цялата общност в Мемфис няма да бъде забравено", заяви отборът в изявление. Кларк е изиграл 309 мача в НБА, включително 50 като титуляр, и е отбелязвал средно по 10,2 точки на мач. Миналия месец той беше арестуван в Арканзас по обвинения, включващи превишена скорост и притежание на забранено вещество.

Кларк е роден във Ванкувър и имаше двойно гражданство на Канада и САЩ, като се премести с семейството си във Финикс, когато беше на три години. След като играеше колежански баскетбол в Сан Хосе Стейт, а след това и в Гонзага, той беше избран в драфта от Оклахома Сити Тъндър и скоро след това беше трансфериран в Гризлис.

Единствените му два мача през този сезон бяха през декември, въпреки че през януари той пътува до Великобритания за победата на Гризлис над Орландо Меджик в Лондон. "Той беше толкова обичан от всички нас тук и от всеки, чийто живот е докоснал", се казва в изявление на агенцията му Priority Sports.