Самоирония в Скопие: И на вълка му смениха идентичността

След като намереният снощи вълк с верига и каишка в Скопие развълнува обществото - веднага в публичното пространство се появиха твърдения, че не сатва дума за вълк, а за бездомно куче с чип. Македонската медия "Независен" обаче изпадна в самоирония, че и на на вълка са му сменили идентичността. Вълкът е заловен снощи, като според зоологическата градина в Скопие става въпрос за диво животно, което някой е отглеждал незаконно като домашен любимец. Всичко започва след сигнал от загрижени граждани

Животното е успешно заловено и безопасно транспортирано до помещенията на зоологическата градина в Скопие, съобщи по-рано македонската медия "360 степени".

Вълк или куче? Институциите все пак ще проверят

Агенцията по храните и ветеринарната медицина (АХВХ), чрез писмено изявление до медиите, отрече да са заявявали, че заловеното вчера в скопския квартал Козле животно е чипиран домашен любимец – куче, което собственикът иска да му бъде върнато, а не вълк, както се предполагаше. Те обявиха, че през деня ще извършат извънредна проверка в зоопарка в Скопие, за да установят вида и здравословното състояние на животното. Дилемата е – колко време отнема на институциите в страната, за да установят нещо толкова елементарно?