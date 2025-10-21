Мулчиране през есента: За кои растения е вредно?

Мулчирането през есента е предпочитано от много градинари - то запазва влажността на почвата и предпазва от появата на плевели пролетта. Но въпреки всички ползи, които има, то не е от полза за определени растения. Ето за кои растения есенното мулчиране може да доведе до повече вреда, отколкото полза.

Кои растения не трябва да се мулчират през есента?

Повечето растения се възползват от мулчиране през есента, но тези, които разчитат на самозасаждабе и се нуждаят от светлина, за да покълнат, не трябва да се мулчират. Това включва и дивите цветя. Сукулентите, алпийските растения и някои тревисти многогодишни растения, като хойхера и кукуряк, не трябва да се мулчират през есента.

Есенно мулчиране: 6 растения, които се нуждаят от специална защита

Средиземноморските билки като риган, мащерка и градински чай не трябва да се мулчират. Те растат добре в суха почва и мулчирането около тях ще ги направи твърде влажни. Декоративните треви и тревистите растения като лилейници, ириси и лириопи също реагират слабо на мулчиране през есента.

За тези растения мулчирането може или да задържа влагата, което води до кореново гниене и други гъбични заболявания, да попречи на фотосинтезата, да задуши корените или да предотврати покълването на семената.

Трябва ли да премахна стария мулч, преди да сложа нов?

Това зависи от вида мулч, който сте положили. Ако мулчът, който използвате, е неорганичен или не се разлага лесно, тогава да, отстранете го, преди да нанесете нов мулч. Примери за това са боровите иглички, които се разлагат много време, или окосената трева, която е склонна да образува мокри, безвъздушни рогозки.

Мулчиране през есента: Как да го направите правилно?

Можете да използвате почти всякакъв органичен мулч за есенно мулчиране, но по-леките органични материали работят най-добре. По-тежките мулчове, като например дървени стърготини или борова слама, се превръщат в гъсти купчини без аериране, което може да доведе до гъбични заболявания. Освен това, те не се разлагат толкова добре, колкото листния мулч.

Ако използвате листа, първо ги нарежете с косачка за трева. По този начин те ще се разградят по-бързо. Можете също да използвате слама като мулч. Използвайте я за зеленчуци и ягоди, но се уверете, че е без плевели. Компостирайте я през цялата година, за да унищожите всички семена на плевели.

Мулч от кора, като ела, нарязан кедър, секвоя или махагонови стърготини, ще свърши работа и всички те имат по-декоративен вид. Боровите иглички осигуряват отлична изолация, но не се разлагат бързо, така че трябва да се отстранят в края на зимата. Окосената трева може да се използва като мулч, но тя се слепва по-бързо и няма аерация, което може да насърчи гъбични заболявания. Можете също да използвате неорганични мулчове, като гума, чакъл, камък или ландшафтен текстил. Те обаче не се разлагат, което може да е добре или зле, в зависимост от вашите нужди. Ландшафтният текстил не е устойчив и действа като бариера за връщането на хранителни вещества в почвата.

