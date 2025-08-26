Как се прави мулчиране на пипер?

Мулчирането на чушките се практикува с цел регулиране на температурата, задържане на влагата в почвата и предпазването й от ерозия. Същността на метода се състои в това да се покрие горният слой с мулч - смес от органични или неорганични импровизирани средства, например окосена трева, дървени стърготини или изкуствена материя.

Опитните градинари казват, че чрез изпозване на мулч могат да съберат 20-50% повече плодове в сравнение с обичайното отглеждане. Общото време за зреене се намалява - средно с 1-2 седмици, което е особено важно за региони с ранни есенни или летни слани.

Мулчът задържа добре влагата в почвата. Това ви позволява да намалите броя на поливанията. Поради достатъчното количество влага, почвата остава рохкава през целия сезон. Следователно, не е необходимо да се прекопава през есента или пролетта. Ако се използват органични компоненти (мулчиране с окосена трева, компост, дървени стърготини и др.), естественото плодородие на почвата се увеличава.

Какъв мулч е по-добре да изберете?

Всички материали за мулчиране могат да бъдат разделени на 2 големи групи: органични и неорганични.

Органичен мулч

Предимства

Опитът на градинарите показва, че е много по-добре да се използват естествени органични материали, тъй като те имат редица предимства. Състоят се само от естествени компоненти, които позволяват на влагата и въздуха да преминават добре. Благодарение на това растението се чувства нормално, както в естествената си среда. С течение на времето органичната материя започва да гние и обогатява почвата с минерали. Благодарение на леката структура на слоя, можете да поливате и торите чушките, за разлика от плътните неорганични материали.

Недостатъци

Органичната материя обаче има своите недостатъци. Това е краткотраен материал, който се използва само един 1 сезон. Ако мулчирате чушки в началото на развитието им, ще трябва да поставите защитен слой отново през есента, за да запазите почвата през зимата. Освен това, органичната материя не предпазва добре от плевели и вредители, които се чувстват чудесно под топъл слой.

Неорганичен мулч

Предимства

Неорганичните материали (например фолио, нетъкани текстилни материали, малки камъчета) се справят с всички тези недостатъци. Неорганичната материя има своите предимства:

задържа по-добре влагата;

предпазва почвата от прегряване;

перфектно пази почвата от плевели и вредители

надеждно предпазва почвата и растението от вятър, градушка, птици и други външни влияния

Недостатъци

Някои неорганични тъкани обаче не пропускат добре влагата и въздуха, предотвратяват поливането на растението. С течение на времето те се разлагат, но почвата не получава полезни вещества от тях.

Сравнение

Следователно, изборът на най-добрия материал за мулч не винаги може да бъде направен еднозначно. Ако почвата е достатъчно топла и добре почистена от плевели, за предпочитане са органичните материали, които регулират добре температурата, позволяват на въздуха и водата да преминават директно към растението. Ако е настъпил дълъг период на сухо, горещо време, е по-добре почвата под чушките да се покрие с неорганично фолио. Те ще я предпазят по-надеждно от прегряване и загуба на влага.

Оптимално време за мулчиране

Някои градинари често полагат мулч през пролетта, почти веднага след прекопаване на почвата и подготовката ѝ за новия сезон. Слой мулч често се полага и след саденето на разсада. В резултат почвата, която все още не се е затоплила, няма време да получи достатъчно количество топлина и остава доста студена. Затова оптималното време за мулчиране както в оранжерия, така и на открито е май или юни. Въздухът трябва постоянно да се затопля до + 22–25°C и повече през деня. Веднага щом почвата се затопли достатъчно, можете да започнете да създавате слой мулч. По-добре е да мулчирате веднага след дъжд, когато земята все още не е изсъхнала. Ако не можете да чакате, полейте предварително, изчакайте 1 ден и се захващайте за работа.

