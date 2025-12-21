Най-чувствителни зеленчуци към торене

Много култури изглеждат сякаш ще се възползват от голямо количество хранителни вещества, но много от тях са чувствителни към прехранване. Твърде много азот, например, и ще получите много красиви листа, но никаква реколта за прибиране, с деформирани корени и хлабави глави при кръстоцветните. И разбира се, съществува проблемът с дългосрочния почвен дисбаланс. Повечето култури се справят по-добре с постоянно, умерено хранене и здрава, обогатена почва, пълна с червеи и микроорганизми. Ще откриете, че получавате по-добри добиви и по-здравословни, по-големи култури за по-дълъг сезон, ако работите върху изграждането на здравето на почвата по естествен път, преди да засадите.

Доматите и чушките дават много листа, но плодовете и цветовете падат

Доматите и чушките обичат хубава, добре дренирана и богата на хранителни вещества почва. Но те не се справят добре с високо съдържание на азотни торове или почвени добавки, особено когато цъфтят и дават плодове. Когато „подхранвате“ тези растения с азот, ще получите много красив листен зелен растеж. Те ще изглеждат буйни и прекрасни. Но ако това е близо до цъфтеж или завръзване на плодове, може да видите окапване на цветовете или дори плодовете да падат от растението. И като цяло ще видите по-малко образуващи се нови цветове, защото азотът сигнализира на растението да вложи енергията си в растежа на листата, вместо в плодовете. Освен това, тъй като сте насърчили много гъста зеленина, вашите растения са изложени на по-висок риск от гъбични заболявания, защото вие сте създали подходящата среда.

По-добър вариант за доматите е да добавите малко добре угнил оборски тор или богат на хранителни вещества компост на дъното на дупката за засаждане, заедно с малко смлени яйчени черупки за балансирано подхранване. Това им осигурява възможно най-добрия старт и не би трябвало да се нуждаят от много повече подхранване през останалата част от сезона. Особено ако добавите бавноразтворим тор или мулч, който бавно се разгражда и постепенно подхранва почвата.

Краставиците пускат дълги, разпръснати лози, но не дават плодове

Ако претоварите почвата, особено с азот, краставиците започват да се разпръскват и да се скитат. Те ще развият дълги, влачещи се пръчки, но няма да получите много, ако изобщо имате, плодове. Както при доматите и чушките, когато краставиците получават твърде много азот, цъфтежът и завръзването на плодовете се забавят и на растенията може да им отнеме седмици, за да се възстановят. Освен това, влажността, създадена от гъстата зеленина, увеличава риска от листни заболявания като брашнеста мана .

Краставиците са растения, които се хранят със средна до голяма консумация на растения, така че обичам да създавам богата почвена среда, както правя с доматите. Но това са и добри растения за компостиране от траншея, защото заемат малка площ само ако им осигурите вертикална опора. Така че, между редовете, изкопавам траншея и добавям сурови зеленчукови и плодови остатъци от кухнята си всеки път, когато приготвям вечеря. Добавям остатъците в траншеята, след което покривам тази малка част. И така, докато траншеята се запълни. Това е любимият ми начин за компостиране без контейнер . Това е ефективно, защото растителната маса се разгражда бавно и постепенно освобождава хранителните си вещества в почвата.

Тиквичките и тиквата се превръщат в олицетворение на стила, а не на съдържанието

Ако прекалите с азота при тиквичките и тиквите, ще получите най-фантастичното представление от огромни, лъскави, тъмни листа. Те наистина изглеждат фантастично. И дори може да получите много цветове и да си мислите, че ще получите изобилие от тиквички. Но най-вероятно ще бъдат мъжки цветове. Тиквичките и тиквите имат мъжки и женски цветове, като плодовете се образуват само върху женските цветове, а мъжките цветове осигуряват цветен прашец за оплождане на женските, за да се развият плодовете. Когато тези растения получават твърде много азот или са „стресирани“, те произвеждат предимно мъжки цветове.

Тиквите са тежки хранители, но се нуждаят от баланс, за предпочитане от богата, здрава почва. Напълнете дъното на дупката за засаждане с добър слой компост. Отгоре добавете добре угнил оборски тор или още компост, който бавно ще се разгради и ще освободи хранителни вещества с течение на времето. И ако изглежда, че растенията ви не виреят през вегетационния период, можете да им дадете бърз тласък с рибено брашно или рибна емулсия, като органичната рибна емулсия на The Grow Co , които имат сравнително добре балансирано съотношение на хранителни вещества и микроелементи. Ако чувствате, че липсват женски цветове и завръзване на плодове, можете също да подобрите почвата с нещо богато на калий, като нарязани листа от черен оман.