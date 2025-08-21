На каква дълбочина се засаждат кокичетата през есента

След като разберете как да засаждате кокичета, с нетърпение ще очаквате появата на множеството им ярки, бели цветове, които покриват градините с кимащите си главички от края на зимата.

Един от първите признаци, че пролетта е на път, е да изберете различни разновидности на тези изящни красавици и може да се насладите на гледки към кокичетата от януари до април.

Тези издръжливи, непринудени цветя предлагат много размери, форми, маркировки и дори оцветяване; някои ще се натурализират лесно, докато други са възхитени заради своята рядкост.

Членове на семейство Амарилис, кокичетата изглеждат нежни, но всъщност са предимно издръжливи и лесни за отглеждане и са любимо растение за идеи за зимна градина

Ако никога преди не сте ги отглеждали, опитайте да засадите сортове кокичета, които се натурализират в трева, като например обикновения Galanthus nivalis , единичен и двоен, и G. elwesii, който цъфти малко по-рано през януари, тъй като те са сред най-лесните за отглеждане.

Можете да засаждате кокичета в региони със студени и умерени зими, и колкото по-студено е времето, толкова по-дълго цъфтят. Те обаче не обичат топлите зими, така че ако живеете в една от по-топлите зони, като Флорида, е малко вероятно да се радвате на успех с отглеждането на кокичета в градината си.

В кой месец засаждате кокичета?

Има два варианта за най-добрите месеци за засаждане на кокичета:

Засадете луковици през есента за цветя в края на зимата и началото на пролетта.

Засаждането на луковици на кокичета през есента е по-евтината алтернатива, макар и не винаги най-успешният метод за отглеждане на кокичета.

Уверете се, че луковиците не са изсъхнали и ги засадете веднага щом ги купите. Те ще бъдат налични в разсадниците само за кратко време, тъй като луковиците не се съхраняват добре.

„След като ги засадите, оставете луковиците на кокичетата непокътнати за няколко години, докато започнат да изглеждат пренаселени, след което ги извадете, разделете луковиците и ги засадете отново“, съветва експертът по растенията Сара Рейвън .

Купуването на млади растения „в зелено“ през пролетта е по-скъпо, но като цяло е препоръчителният метод за успешно отглеждане на кокичета. Прясно откъснати, с листа и понякога все още цъфтящи, те се прикрепят по-лесно от съхранените, изсушени луковици.

Къде да засадим кокичета

Когато избирате къде да засадите кокичета, имайте предвид, че те са горски растения, така че предпочитайте сянка под широколистни дървета или храсти. „Но те ще растат и на по-открито място, стига почвата да не изсъхне през лятото“, казва Сара Рейвън.

Те предпочитат да растат в добре дренирани варовикови и тебеширови почви, богати на листна плесен и органична материя. Ако почвата ви е тънка и бедна, добавяйте редовно органична материя, като например компост от гъби, или ако е тежка, добавете пясък, за да подобрите дренажа.

Те ще имат същото въздействие „независимо дали са натурализирани в големи маси, сгушени в малки джобове в алпинеуми или отглеждани в колонии под ранно цъфтящи пролетни храсти“, обясняват експертите от Чикагската ботаническа градина.

Натурализиращите се сортове изглеждат най-добре, засадени в кичури, за да образуват туфи. Тъй като малките лица на цветята висят надолу, за да им се възхитите напълно – особено на по-скъпите екземпляри – засадете ги в повдигнати лехи, в стена или на насип.

На каква дълбочина трябва да засадите кокичета?

Трябва да засаждате кокичета на около три пъти дълбочината на луковицата, така че обикновено около 10 см дълбочина, казват експертите от Чикагската ботаническа градина.

Когато засаждате кокичета на зелено, изкопайте дупка, достатъчно дълбока и широка, за да покрие корените, и ги засадете на нивото, на което са били засадени, преди да бъдат извадени. „Ще можете да видите това ниво от мястото, където листата побеляват“, казва Сара Рейвън.