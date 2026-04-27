Най-честите вредители по розите и как да се отървете от тях

Вашите красиви рози ви носят толкова много радост с ярките си цветове, буйни цветове и дълъг цъфтеж. Но когато забележите нещо, което ги гризе, това е малко разстройващо. „Много различни видове насекоми и акари могат да засегнат розите“, казва Рафия Хан, доктор, доцент и ентомолог в Texas A&M AgriLife Research and Extension Center . „Редовната проверка на растенията ви позволява да откриете нападенията рано, когато е по-лесно да се справите с вредителите.“

Обръщането на внимание на вида на щетите ще ви помогне да идентифицирате вредителя, за да можете да се справите с него по подходящ начин. Като цяло, вредителите по розите попадат в две основни категории. Смучещите вредители , като листните въшки, имат пронизващи устни органи, които се забиват в растенията и изсмукват сока, което води до обезцветяване, извиване или деформация на листата и венчелистчетата на растението. Те също така отделят медена роса, лепкаво вещество, което може да доведе до натрупване на саждиста плесен, вид гъбички, които могат да попречат на способността на растението да фотосинтезира, казва Хан.

Втората категория са дъвчещите вредители , като например бръмбарите, които имат устни части, които дъвчат листата или цвета, така че част от растението или цвета липсва, казва Хан.

Засаждането на цъфтящи, благоприятни за опрашители растения насърчава наличието на полезни хищници, като калинки, дантела и паразитни оси, които помагат за борбата с тези вредители. Освен това повечето здрави растения могат да понесат известни щети. Но ако имате голямо нападение или растението видимо отслабва, може да се наложи да предприемете действия, казва Хан.

Ето най-често срещаните вредители по розите и какво можете да направите срещу тях:

Листни въшки

Листните въшки са малки (1-2 мм), мекотелесни насекоми с крушовидна форма, които са бледожълти, зелени или розови; те изсмукват сока от растенията. „Те се срещат на струпвания върху нови издънки“, казва Уес Харвел, специалист по розарий в Jackson & Perkins . „Признаците за увреждане включват изкривени или набръчкани листа и пъпки, както и лепкава медена роса, която насърчава образуването на саждиста плесен и привлича мравки.“

Какво да направите:

Изплакнете ги със силна струя вода от градинския маркуч. Ще трябва да повтаряте това третиране на всеки няколко дни, за да намалите популацията, казва Хан.

Инсектициден сапун или масло от нийм може да са необходими, ако не можете да ги държите под контрол. Осигурете директен контакт, защото тези продукти действат, като ги задушават, казва Харвел. Но бъдете разумни при прилагането и следвайте инструкциите на етикета, защото тези продукти убиват и полезни насекоми.

Паякообразни акари

Паякообразните акари са малки паякообразни, които обикновено са невидими с просто око. Те са и смучещи вредители, които извличат течност и тъкан от растенията. Търсете фини мрежи и петнисти или набраздени листа, които са признаци за тяхното присъствие, казва Харвел.

Какво да направите:

Почиствайте с маркуч паякообразните акари от всички повърхности на листата, включително между листата и клоните. Повтаряйте процеса всяка седмица до 10 дни, за да се справите с новоизлюпените акари. Обърнете специално внимание на мрежите, които ги предпазват, казва Хан.

Тези вредители бързо стават резистентни към някои инсектициди, така че да се сблъскате с още по-тежко нападение, казва Хан. Поради тази причина ограничете употребата на пестициди за екстремни ситуации или за ценни растения. Ако е необходимо, използвайте инсектициден сапун, нийм или градински масла, следвайки инструкциите на етикета.